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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他揭蔡英文1句話是「最大敗筆」　將成年底大選關鍵轉捩點

▲▼蔡英文出席「中央研究院第34次院士會議」開幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學位皆被撤銷，引發外界熱烈討論。前立委沈富雄25日指出，自論文案爆發以來，總統蔡英文一句「運鵬戰桃園、智堅戰清白」是最大敗筆，如今中華大學也撤銷林智堅碩士學位，蔡英文未來是否維持一樣的立場，將年底地方大選的關鍵轉捩點。

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅選擇退出桃園市長選舉。總統蔡英文曾透過臉書發文表示，民進黨的立場沒有改變，大家一樣支持林智堅從選舉戰場轉進他人生戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。

蔡英文說，儘管戰場一分為二，「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，但如同她之前所言，大家要相信自己的同志，民進黨今天仍然帶著相信林智堅的心，支持他在自己的人生戰場上，堅定向前。

蔡英文呼籲支持者，一起將不捨、不平的情緒，轉化為堅持桃園進步的力量。只要大家團結，就沒有克服不了的難關，支持鄭運鵬，桃園便能堅定向前。

繼林智堅台大國發所碩論被認定抄襲後，中華大學也在日前針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。對此，桃園市長參選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞24日表示，鄭運鵬尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林智堅捍衛自己的清白。

林智堅委任律師黃帝穎24日則透過臉書代林智堅發表聲明，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

談及林智堅論文案，沈富雄在《POP撞新聞》中表示，林智堅退選「利空盡出」，是民進黨一廂情願的看法，因為還有許多事情尚未發酵，蔡英文多少有警覺到嚴重性，才在中常會提到「數位中介服務法」草案、台南殺警案，以及柬埔寨詐騙案，並認為大家若好好努力，仍能爭取加分機會。

不過，沈富雄指出，蔡英文最大的敗筆，即是在台大公布審定結果後，說出 「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。他直言，蔡英文未來是否要保持相同的立場，是年底地方大選的關鍵轉捩點。

沈富雄認為，中華大學判決抄襲是意料之中的事，但大家都睜著眼睛在看重要「挺堅」人士會如何回應，蔡英文、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、民進黨立法院黨團總召柯建銘都是外界關注的對象。

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