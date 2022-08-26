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快訊／北市三腳督成形！黃珊珊宣布請辭副市長　「要去打另外一場仗了」

▲▼▼台北市長柯文哲赴議會備詢 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長「三腳督」正式成形，台北市副市長黃珊珊原預計在27日請辭副市長一職，28日召開記者會宣布正式投入選戰，不過，黃珊珊提早在26日於臉書宣布請辭，並發出給北市府同仁一封信，誓言自己一定會打勝仗，再回來北市府跟大家一起「嗡嗡嗡」。​

以下為黃珊珊臉書全文：

親愛的同仁，你好：​

今天，我將暫時離開台北市政府，此刻，我在這裡向各位請假，因為我要去打另外一場仗了，我深信，我一定會打勝仗，然後再回來這裡，跟大家一起，繼續「嗡嗡嗡」。​

108年10月16日，我到市府擔任副市長，迄今已整整2年10個月，這段期間是我人生最光榮、最驕傲，但也是最辛苦、壓力最大、最累的時刻。兩年多前，市長傳簡訊給我：「歡迎加入全台灣最辛苦的行政團隊」，這句話果然不假。​

我還記得剛上任之初，就公開說我的從政初心是「讓認真的人被看見」，因為擔任過六屆的台北市議員，瞭解到台北市政府的公務員其實都非常優秀，也非常認真，只要帶領市府團隊的大腦運轉得宜，整體表現與施政成果必將十分卓越。這幾年夙夜不懈的工作下來，一步步讓台北市成為首善之都、接軌國際，這些都歸功於各位同仁共同努力的成果。​

「嗡嗡嗡」是柯P市長進入台北市政府的個人標籤，最終也成為市府團隊的工作指引。從我到職的第1天到現在，每天7點半，我準時參加晨會，2年多來，不曾間斷；當然還有數百次的防疫會議，督導十幾個局處的業務會報、列管數百件專案、府級委員會等大大小小會議，總是有開不完的會，再加上我習慣到現場直接面對問題、解決問題，所以，連假日也都在到處視察。在這裡，我也向全力配合我的所有同仁們說一聲，「你們真的辛苦了！」​

防疫是我2年多來重中之重的工作，不僅攸關全體市民的健康安全，也是影響台北市經濟復甦的關鍵。雖疫情幾度起伏，但仰賴防疫第一線同仁們耐心及有效率地處理紛沓而來的各種挑戰，終究控制得宜，居功厥偉，值得喝采。各局處同仁橫向聯繫防疫隔離規劃及疫後經濟復甦方案累到半夜，身為台北市防疫副指揮官的我，看見同仁為市民竭盡所能地扛下所有責任，我應該可以很驕傲的說，我們是一起同生共死的戰友，共同對抗這場病毒帶來的世紀災難，我們一起守住了台北，雖然戰役還未結束，我們仍須繼續相互提醒，「千里之堤，潰於蟻穴」，務必堅守到最後一刻，才能打下這場艱難的勝仗。這正是「嗡嗡嗡」的精神，大家就像工蜂撲向入侵的敵人，奮不顧身、無私無我。​

今天，我辭掉副市長的職務，是為了將來再與各位繼續一起守護我們共同相信的美好價值。「#留下一個更好的台北給下一代」，是我從政24年的初衷與志業，我相信這也是所有市府同仁畢生奉行的圭臬，這個共同信念，將會繼續推動我繼續為公眾服務，是理想、是責任、也將是我一生投入的行動，謝謝你們，儘管我短暫地離開市府團隊，但在不久的將來，我堅信我會再回來，和大家一起繼續改變台北，未來，我們一定可以共同改變台灣。​

謝謝市長的無私信任、謝謝首長的鼎力相助，更謝謝所有市府同仁戮力從公、使命必達，我在台北市政府看見這城市的偉大，來自於一流的市民，與一流的市府團隊，台北成為國際各項評比名列前茅的城市，我深以身為市府團隊的成員為榮，最後，敬祝 ​ ​ 闔府安康，期待再相會！​

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