為何蔡英文要為論文案道歉？李艷秋勸藍白別忙了：她不會改

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學位皆遭撤銷，面對藍白陣營紛紛要求總統蔡英文、桃園市長鄭文燦等曾為林智堅辯護的人道歉，資深媒體人李艷秋26日透過臉書發文表示，為何一直要人道歉，不只令人討厭，邏輯也很有問題，因為「就算道歉也不會改，幹嘛還一直要她（指蔡英文）道歉啊？」

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅選擇退出桃園市長選舉，中華大學則在日前針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。國民黨表示，林智堅已被認證為「抄襲慣犯」，當初提名其參選桃園市長，且一路力挺林智堅清白的蔡英文識人不明，該為傷害台灣學術倫理的盲目背書、顛倒是非向社會大眾鄭重道歉。

民眾黨則痛批「事實擺在眼前，硬拗已無法止血」，並點名林智堅、蔡英文、行政院長蘇貞昌、鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，為過去護航的言論向全體桃園市民道歉，讓台灣政壇找回正直和誠信。

針對藍白要求蔡英文道歉，李艷秋說，蔡英文從來視學術單位如禁臠，否則「拔管案」是在虛擬世界發生的事？蔡英文曾為「拔管」導致學術界震盪和社會人心不安道歉嗎？如今台大讓林智堅跌個狗吃屎，蔡英文沒有再踹台大一腳，已經算是很客氣，道個什麼歉？

李艷秋認為，若蔡英文真要道歉，應該向林智堅道歉，「對不起，小英男孩，我沒有好好保護你。」

李艷秋指出，要蔡英文道歉一點都不難。舉例來說，蔡英文曾在2021年3個月之內道歉6次，包括太魯閣出軌事件、新冠肺炎疫情奪走300條人命、奧運國手搭經濟艙、兩度無預警大停電，還因為黑道進入政府核心，以黨主席身份道歉。

李艷秋表示，當時在野黨還嘲笑蔡英文是「道歉小英」，批評其道歉空洞蒼白。如今回頭檢視各項問題，台鐵有改革嗎？新冠肺炎疫情導致逾9700人過世，連在臉書說「很多孩子走了」都要被出征；現在停電是日常，但不能說缺電，更不准說電不夠；民進黨還有沒有黑道不得而知，但派系幹的事有比較乾淨？

李艷秋認為，蔡英文道歉，在野嫌太廉價；不道歉，在野又逼蔡英文，好像讓蔡英文低頭是偉大的勝利。她指出，真正的問題是，「就算道歉也不會改，幹嘛還一直要她道歉啊？找點別的事做好嗎？」