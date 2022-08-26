楊梅市場掃街　鄭運鵬預告小英明晚南桃園現身

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今（26）日一早在市長鄭文燦陪同下到楊梅傳統市場拜票爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（26日）與競辦主委鄭文燦市長一早趕到楊梅傳統市場拜票，熱情的攤商見到鄭文燦市長鄭運鵬開心致贈好彩頭，預祝高票當選；鄭運鵬也不忘宣傳小英總統明晚將到楊梅向南桃園相見歡，共同宣布運轉桃園大進化。

▲桃園市長鄭文燦陪同市長參選人鄭運鵬今日上午到楊梅傳統市場拜票，爭取攤商與選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬今天一早在市長鄭文燦陪同下到楊梅傳統市場拜票，鄭運鵬揹著麥克風向攤商與菜籃族爭取支持。鄭運鵬指出，過去選立委時沒別上麥克風，今天揹著麥克風則是初體驗。一直以來大大小小的選舉，不論是候選人或是攤商朋友都很熟悉這樣氣氛，要繼續以熱鬧、正面態度來面對選舉。

鄭運鵬還說，之前因為選區關係，北桃園鄉親對他比較熟悉，加上這次起跑相對緊湊，最近在南桃園活動會較多一些，選舉不分南北桃園或是原鄉都很重要，未來會繼續全桃園市跑透透。

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今日上午到楊梅傳統市場拜票，熱心攤商送上大蒜象徵「凍蒜」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

掃街過程中，楊梅鄉親與攤商非常熱情，好幾家攤商朋友都送上象徵「凍蒜」與「包中」的蒜苗、粽子與好菜頭，提前預祝鄭運鵬高票當選。鄭運鵬也開心地在攤位上簽名，還開玩笑戲稱，支持鄭運鵬的都可以打八折，鄉親則哄堂大笑表示贊同。

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