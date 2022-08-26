　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊梅市場掃街　鄭運鵬預告小英明晚南桃園現身

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今（26）日一早在市長鄭文燦陪同下到楊梅傳統市場拜票爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今（26）日一早在市長鄭文燦陪同下到楊梅傳統市場拜票爭取支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（26日）與競辦主委鄭文燦市長一早趕到楊梅傳統市場拜票，熱情的攤商見到鄭文燦市長鄭運鵬開心致贈好彩頭，預祝高票當選；鄭運鵬也不忘宣傳小英總統明晚將到楊梅向南桃園相見歡，共同宣布運轉桃園大進化。

▲桃園市長鄭文燦陪同市長參選人鄭運鵬今日上午到楊梅傳統市場拜票，爭取攤商與選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦陪同市長參選人鄭運鵬今日上午到楊梅傳統市場拜票，爭取攤商與選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬今天一早在市長鄭文燦陪同下到楊梅傳統市場拜票，鄭運鵬揹著麥克風向攤商與菜籃族爭取支持。鄭運鵬指出，過去選立委時沒別上麥克風，今天揹著麥克風則是初體驗。一直以來大大小小的選舉，不論是候選人或是攤商朋友都很熟悉這樣氣氛，要繼續以熱鬧、正面態度來面對選舉。

鄭運鵬還說，之前因為選區關係，北桃園鄉親對他比較熟悉，加上這次起跑相對緊湊，最近在南桃園活動會較多一些，選舉不分南北桃園或是原鄉都很重要，未來會繼續全桃園市跑透透。

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今日上午到楊梅傳統市場拜票，熱心攤商送上大蒜象徵「凍蒜」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今日上午到楊梅傳統市場拜票，熱心攤商送上大蒜象徵「凍蒜」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

掃街過程中，楊梅鄉親與攤商非常熱情，好幾家攤商朋友都送上象徵「凍蒜」與「包中」的蒜苗、粽子與好菜頭，提前預祝鄭運鵬高票當選。鄭運鵬也開心地在攤位上簽名，還開玩笑戲稱，支持鄭運鵬的都可以打八折，鄉親則哄堂大笑表示贊同。

【更多新聞】

鄭寶清聲淚俱下怨密室協商　張善政：是為民進黨沒創黨靈魂傷心

另類政見會！桃園智慧醫療城市論壇　3市長參選人罕見同框

張善政競總輔選團隊就位　主委呂玉玲、後援會總會長邱奕勝

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
她3年瘦十公斤！竟罹「癌王末期了」　醫曝2情況：已經來不及
陸軍中尉疑遭霸凌輕生　腳踏車消失2年「離奇出現在寢室」
網問「15級地震多恐怖」　氣象局給答案
CL昨晚就知「來不了台灣」　IG吐心聲
快訊／許亞倫、康育豪涉花蓮自強外役監脫逃　刑警局公布照片
午餐點「22份肯德基套餐」遭瘋狂轉單　外送員：當司機開貨車？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為何蔡英文要為論文案道歉？李艷秋勸藍白別忙了：她不會改

快訊／北市三腳督成形！黃珊珊宣布請辭副市長　「要去打另外一場仗了」

鄭寶清退黨戰桃園？　傳8／27桃園粉絲見面會「重大宣布」

楊梅市場掃街　鄭運鵬預告小英明晚南桃園現身

正妹參選人「擺拍教學」遭批賣肉！驚人學歷曝光：誰物化女性？

鄭寶清聲淚俱下怨密室協商　張善政：是為民進黨沒創黨靈魂傷心

趙少康嗆陳時中「別拖蔣萬安下水」　曝勝選策略：做實事拓展票源

另類政見會！桃園智慧醫療城市論壇　3市長參選人罕見同框

代理縣長修法延長臨時建物使用期限？　吳澤成：與事實不符

侯友宜表態「很多事不按規劃走」　林佳龍：是要走去哪裡？

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

為何蔡英文要為論文案道歉？李艷秋勸藍白別忙了：她不會改

快訊／北市三腳督成形！黃珊珊宣布請辭副市長　「要去打另外一場仗了」

鄭寶清退黨戰桃園？　傳8／27桃園粉絲見面會「重大宣布」

楊梅市場掃街　鄭運鵬預告小英明晚南桃園現身

正妹參選人「擺拍教學」遭批賣肉！驚人學歷曝光：誰物化女性？

鄭寶清聲淚俱下怨密室協商　張善政：是為民進黨沒創黨靈魂傷心

趙少康嗆陳時中「別拖蔣萬安下水」　曝勝選策略：做實事拓展票源

另類政見會！桃園智慧醫療城市論壇　3市長參選人罕見同框

代理縣長修法延長臨時建物使用期限？　吳澤成：與事實不符

侯友宜表態「很多事不按規劃走」　林佳龍：是要走去哪裡？

快訊／S2O音樂祭主辦堅決不退票！　粉絲等7小時看補償傻眼：氣到笑

吃飽狂脹氣？「這1飲食法」營養師認證：有效改善　地雷食物一圖看

光陽Ionex能源網「3度全勝同業」！買最便宜白牌電車再抽百萬現金

38歲王勝偉有腹肌　黃泰龍透露回春秘密

攜手構築優質健康職場　機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴

抓到了！現行犯「披破窗簾」無辜臉迎奴才　毛同伴旁觀搖尾笑看戲

薔薔「在台灣不那麼喜歡談戀愛」　曝多數台男2問題：比較像帶小孩

萬海傳愛　捐贈亞利桑那州HopeKids社福機構

她住近20年遭房東逼遷　社區鄰居募款825萬「幫她買房」

林美秀靠葉黃素「養眼」　笑說：再哭倒幾座萬里長城沒問題

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

快訊／柯文哲點名四叉貓造謠：我真的要告人了

郭台銘重砲點名2人「還有顏面待在位子上？」

「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

郭台銘「血淚千字文」網看哭了！

正妹參選人露胸擺拍遭嗆賣肉！本人回擊了

美議員訪台　專機深夜抵松山機場

美議員訪台　立刻發文喊話北京

國民黨再推「2022幹話撲克牌3.0」！　陳時中占10多張登「幹話王」

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

陳時中衝gay bar！擁抱激吻通通來

他揭衝擊蔡政府4爭議　斷言綠營年底選情「不樂觀」

全國最美民代陳怡樺促銷西湖文旦　林智堅前女友任鍾東錦總部發言人

快訊／北市三腳督成形！黃珊珊宣布請辭副市長　「要去打另外一場仗了」

曹興誠放棄新加坡籍　她嗆國民黨如何說嘴

更多熱門

相關新聞

鄭寶清怨密室協商　張:為民進黨沒創黨靈魂傷心

鄭寶清怨密室協商　張:為民進黨沒創黨靈魂傷心

民進黨前立委鄭寶清今天上廣播節目時聲淚俱下時說，民進黨就是密室協商。國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時表示：「我非常同情他，他應該是在為民進黨現在已經沒有了當初創黨的靈魂而傷心。」

趙少康嗆陳時中：「疫苗採購」別拖蔣萬安下水

趙少康嗆陳時中：「疫苗採購」別拖蔣萬安下水

桃園智慧醫療城市論壇　3市長參選人同框

桃園智慧醫療城市論壇　3市長參選人同框

侯友宜表態「很多事不按規劃走」　林佳龍：是要走去哪裡？

侯友宜表態「很多事不按規劃走」　林佳龍：是要走去哪裡？

張善政團隊底定　呂玉玲、邱奕勝入列

張善政團隊底定　呂玉玲、邱奕勝入列

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬鄭文燦拜票

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

《玩很大》「開國元老」現身錄影！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

CL根本沒來台灣！主辦扯謊　文化部斥：前天才收到專案申請

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面