鄭寶清退黨戰桃園？　傳8／27桃園粉絲見面會「重大宣布」

▲鄭寶清慨嘆民進黨已背離創黨的民主精神。（圖／擷取自鄭寶清臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨籍前立委鄭寶清、為參選2022桃園市長備戰許久，未獲黨中央青睬，引發關注。由於鄭寶清連日來頻上談話性媒體，慨嘆民進黨已背離創黨的民主精神，談話性專業節目《董事長開講》宣稱明(27)日晚間，於桃園中壢某餐廳舉辦「董事長開講粉絲見面會」，受邀的鄭寶清將有重大宣布，使鄭寶清是否退黨戰桃園，受到熱議。

鄭寶清今天於臉書Po出，2022桃園市長選戰，桃園的第一場碰撞，就在8/27這個周六晚上？這個周六8/27晚上，桃園同時有二場大型的群眾活動，分別是晚上7點，鄭運鵬的楊梅後援會成立、蔡總統晚一點要到場；晚上8點，重量級名嘴吳子嘉/朱學恆/黃暐瀚/李偉華，邀他參加--在中壢文化路海豐餐廳「董事長開講」粉絲見面會，會中並有神秘嘉賓。

媒體及關心的朋友問，這是桃園選舉的第一次的大場對尬嗎？鄭寶清表示，鄭運鵬的後援會，看起來是總統級的貴賓支持秀。吳子嘉四大主持人，則是時事議題的辯論談話秀，型式不同，不會有對尬的問題，但是，不同的內容/理念，就會呈現對台灣民主與價值的不同看法。

而鄭運鵬後援會活動，除了拉手喊凍蒜，是否要對「有否抄襲？」、「是否向台大致歉？」、「數位中介法要否撤案？」以及對於涉及--是非誠信的台灣價值、言論自由的民主價值，拿出看法？這些，在他參加的《董事長開講粉絲見面會》，他會回答這些問題的。

至於，民進黨市長參選人鄭運鵬對於他會不會退黨選市長回應說，「相信鄭寶清的智慧。」鄭寶清鄭重說道，1、立委權力沒有這麼大：鄭運鵬是台大的大學畢業，不用寫論文，但學術論文的涉及真假抄襲，是由原學校決定，不是一個立委說了算的，且到目前為止，鄭運鵬還在說沒抄襲，這是再次傷害台大，更是證明，說一個謊要用一百個謊來遮掩。還在繼續說謊。

2、不要低估人民的智慧：從論文抄襲，到球場烏龍，再到現在的數位中介服務法，民進黨一錯再錯，鄭運鵬做的，大家都看到了。鄭寶清強調，上述的問題就在民進黨有權的人，高估權力的力量、錯估輿論的變化、低估人民智慧。