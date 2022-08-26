鄭寶清聲淚俱下怨密室協商　張善政：是為民進黨沒創黨靈魂傷心

▲國民黨桃園市參選人張善政今（26）日下午出席桃園智慧醫療城市論壇時針對前立委鄭寶清聲淚俱下時指出，認為應該是為民進黨已無創黨靈魂而傷心。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨前立委鄭寶清今天上廣播節目時聲淚俱下時說，民進黨就是密室協商。國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時表示：「我非常同情他，他應該是在為民進黨現在已經沒有了當初創黨的靈魂而傷心。」

張善政日前曾針對桃園埤塘8年間短少200萬平方公尺，足足少300個足球場，市長鄭文燦認為此事是抄襲高中作業，對此張善政指出：「重點是要捍衛埤塘，能夠保存埤塘的生態歷史文化，我們引用的報告是研究者嘔心瀝血之作，內政部也認可的公開比賽報告，我想他在模糊焦點，重點是埤塘要好好地保護。」

大陸海協會會長張志軍日前回覆國民黨副主席夏立言，軍演是正義之舉，雙方是否各說各話？張善政認為，張志軍先生說「軍演也是什麼正義之舉」，這完全背離我們台灣的民心。

此外，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，鄭運鵬說如果藍營選擇漠視或視而不見，桃園的政風會走回頭路。對此，張善政強調，對方說自己「視而不見」，其實所有政治人物都應該有一個理念，就是「尊重司法」，當司法在審理時不要在旁邊說三道四、指指點點，覺得民進黨就是已經失去了「尊重司法」觀念。

張善政強調，民進黨不只失掉了尊重司法的觀念，前陣子論文事件可以看出來，民進黨沒有尊重學術倫理觀念，在他們心裡，政治可以凌駕一切、政治可以凌駕司法，甚至可以凌駕學術，這是令人非常悲憤的事情。

對於藍營競選辦公室日前提到，鄭文燦在市長任內，有三名高官涉貪案例，張善政表示，這是個事實，那位涉貪的局長已被判刑，他說我們將來可能會貪污，未來的事情他怎麼會這麼斷定，我當然不可能貪汙，反而他是打到鄭文燦任內已經有貪污案件。

【更多新聞】

►張善政競總輔選團隊就位 主委呂玉玲、後援會總會長邱奕勝

►另類政見會！桃園智慧醫療城市論壇 3市長參選人罕見同框

►午後雷雨溪水暴漲困32登山客 桃警消搜救隊助引導安全下山