中國鎖台軍演！日本「這2座島」遭南北包夾　日本官方說話了

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）
記者張方瑀／綜合報導
中國解放軍4日在台灣周邊6個劃定區域展開軍演，對此感到緊張的不只有兩岸民眾，日本沖繩縣的「與那國島」和「波照間島」距離演習區域僅60公里，甚至距離漁船作業區僅30公里，讓當地漁民感到相當緊張。內閣官房長官松野博一則表示，在日本近海區設定演練區，對國民的安全造成重大影響，強烈敦促和平解決兩岸問題。
中国軍４日から軍事演習実施の情報 与那国島などで不安広がる #沖縄NEWSWEB https://t.co/C15ibvbtzo— NHK沖縄さぁたぁちゃん (@okinawa_nhk) August 3, 2022
根據NHK報導，與那國島是日本最西邊的島嶼，距離花蓮約111公里；波照間島是日本最南端的有人島，距離宜蘭蘇澳約200公里。與那國島距解放軍軍演劃定區域僅64公里、波照間島僅60公里，幾乎被南北包夾，波照間島西南方的近海漁船作業區，距離軍演區甚至只有30公里，讓當地漁民人心惶惶。
当初PLAが公表した「特別軍事演習」（「特別」というのは、最近の中露で流行っている様子）のエリアの一部が与那国島沖の我が国領海と被っていて関係者の間に一時緊張が走ったが、その後修正された。PLAも青年将校たちに突き上げられて、かなり混乱しているようです。 pic.twitter.com/xVN01vZRWP— 長島昭久東京18区（府中、小金井、武蔵野市） (@nagashima21) August 3, 2022
日本海上保安廳在3日下午就向與那國島當地漁業協會發出警告，漁業協會會長嵩西茂則表示，「沒有想到中國軍隊會包圍台灣演習，感覺事態正在朝不好的地方發展。」他指出，若是情況持續惡化，可能會導致無法捕魚，「我們無法預測會有多危險，也不知道應該在何時下令停止出海捕魚，只能靜觀其變。」
松野博一4日在記者會上表示，已向中方表明重大憂慮，並敦促兩岸和平解決問題，「（中方）在我國近海設定了軍演區域，如果進行實彈演習，很可能會影響我國和國民的安全，我們對此表達重大擔憂。」中國外交部發言人華春瑩則回應，「中日在有關海域尚未劃界，中方不接受所謂『日本專屬經濟區』的說法。」
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