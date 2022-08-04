裴洛西訪台衝擊年底選情？沈富雄獻策國民黨：要趁機把握

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，引發台海局勢緊張。對於部分人擔憂「抗中保台」聲浪恐衝擊藍營年底選情，前立委沈富雄4日於節目指出，抗中保台是目前國內主流民意，它將不再是民進黨獨享的秘笈，國民黨應趁此次機會呼籲全世界對中國「類侵略」行為加以譴責，並逼民進黨表態，敢不敢讓台灣獨立。

沈富雄在《POP撞新聞》中解釋，台海緊張局勢對誰有利，其實掌握在中國大陸手裡，必須看中共反應多激烈、國內民心受影響程度，現在國內恐怕除統促黨外，沒有人敢不說「抗中保台」，故「抗中保台」往後將不再是民進黨獨享的秘笈。

沈富雄指出，而國民黨最糟糕的就是不敢表態「不願統」，只要國民黨立場持續不變，永遠別想執政，畢竟全台灣願意與中國大陸統一的人口僅3%，不願統其實沒有那麼難說出口。

沈富雄認為，從中國大陸對裴洛西訪台的反應來看，他們不敢破壞台海安全，國民黨應趁這次機會向全世界呼籲加以譴責中國大陸的「類侵略」行為，現在就是國民黨拋棄70年來包袱的時刻與機會。

面對裴洛西訪台一事，北京曾多次警告不會坐視不管；中國海事局亦發布航行警告，將於8月2日0時至6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。福建省軍區政治工作局官方微博在2日發文，「近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰」。

而在裴洛西於2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣之前，中共公布將於8月4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。國防部3日深夜回應，這凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。