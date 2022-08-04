裴洛西釀台海緊張！　他「3分析」批林佳龍：蠢且失格

▲呂家愷。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／新北報導

裴洛西訪台掀起台海緊張，中國大陸連3日在台灣周遭進行大規模軍演，引發民眾擔憂。對此，國民黨新北市議員參選人呂家愷今（4）日列出3點分析，同時痛批民進黨新北市長候選人林佳龍，「為聲量」擅自先發佈裴洛西抵台消息，他認為此舉不只蠢，而且「失格」。

呂家愷表示，裴洛西訪台是近幾年臺灣在國際外交上的重要里程碑，過去這兩天，臺灣躍上國際舞台的興奮之情，自己跟大家都有同感。他也進一步列出三點分析，並透露自己在裴洛西訪台期間，對林佳龍的觀察。

呂家愷說，第一、對岸威脅依舊存在，而且逼近20大了，如果軍演不斷上演，對於依賴能源輸入的臺灣，會有重大的影響；第二、CNN在裴洛西抵台的隔天發布的新聞，駐台北的記者街訪民眾對於兩岸情勢的看法，民眾的表現出輕鬆不畏懼的態度，甚至有民眾說這是中國大陸慣用的手法，不審慎看待區域變化態度彰顯在國際友人面前，將會是個警訊；第三、林佳龍的自私與好大喜功，不僅讓他不適任新北市長，更不適任帶領國家社會。

他認為，現在國際局勢變動快速，裴洛西落地之後，美國已有社論稱，這項行動是在美國影響力在世界衰退時，令人振奮的強勢外交行為。因此議長的訪台，對於振奮國內士氣甚至提振選舉氣勢，都有一定的效果，臺灣人民應該好好思考，如果除去這兩項關鍵效果，還會不會有這次的行程？

呂家愷點出，不論哪一個國家，在面臨國際政治權衡時，必然是本國利益優先，當臺灣展現出來的，是毫不在意對岸的武嚇時，勢必會影響國際的觀感。對於獨裁集權的政體，我們應該戒慎恐懼，有些話放在心裡比講出來適合，任何輕忽與挑釁的言詞，都有可能導致情勢迅速對我方不利。

針對林佳龍在裴洛西訪台期間的言行，呂家愷表示相當遺憾，指出一個自詡有國際經驗，且已「無任所大使」一職沾沾自喜的林佳龍，在裴洛西班機順利落地前，就搶先發布議長將會抵臺的消息，這件事情不只蠢，而且失格。他點出，無任所大使即便是榮譽職，也是代表中華民國的官方身分，他舉例即便是CNN掌握的消息，也是以不具名的官方身分透露，而代表臺灣的外交部以及總統府，則是自始自終，在議長成功落地前，沒有證實任何消息，也沒有任何評論。

呂家愷點出，在裴洛西落地前，美方並沒有主動公布這個行程，裴洛西本人接受媒體訪問也從未正式表示要到訪臺灣，不公布不評論，這是對議長的尊重，也是國際外交的基本原則。林佳龍為了炒自己的選舉聲量，不惜把臺灣近幾年最重要的外交事件當作自己的化妝品，置國家利益不顧的好大喜功行為，正好吻合他當年海水採礦的無蠢錯誤。

呂家愷也以侯友宜的應對為例，指出侯友宜就謹守新北市長的分際，並未在此事上有過多的發揮，僅在行程尾聲發表對議長的感謝，並強調捍衛國家的決心。

呂家愷認為，這就是市長的高度，同時酸林佳龍一天到晚嚷嚷，要市長承諾不選總統，當市長以行動治理在地方與所有市民共同討論市政議題時，林佳龍卻選擇發臉書消費自己的國家，僭越自己的身分公開議長抵台的消息。最後，呂家愷說，誰有高度，誰有手段，誰有腦袋，高下立判。

