侯友宜宣示誓死捍衛台海安全　林佳龍贊同：台人要團結阻止中共

▲民進黨新北市長參選人林佳龍 。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

中共4日中午在台海周遭海空域進行實彈演習，報復美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍在贊同新北市長侯友宜誓死捍衛台海的決心，並說台灣人要團結，跟全世界愛好自由民主的國家，一起阻止中共的文攻武嚇。

林佳龍4日上午到新北永和參拜保福宮，受訪時被問到怎麼看侯友宜宣示台海安全不容挑釁，他會誓死捍衛台海安全？林回應，「很好」，確實台灣的國安需大家團結、支持政府，台灣作為自由民主的社會，有權力跟任何國家的民選官員來往，而中共將裴洛西訪台升高到軍演，是向世界傳達訴諸武力解決台海問題的態度。

林佳龍感謝G7挺台聲明，並說台灣非中共控制區，中國也非台灣宗主國，凡事想以武力威脅解決分歧，只會製造更大衝突；全世界跟我們站一起，反而中共文攻武嚇才是挑戰文明社會的互動模式，所以台灣人要有信心、要團結，同時跟全世界愛好自由民主的國家，一起阻止中共的文攻武嚇。

針對台灣民眾楊智淵遭中共逮捕，林佳龍說，中共作法都把很多人當人質，且解釋都中共自己在說，他們對待人民如此，對待台灣也是如此，蠻橫的行動只會引起更多反感，反讓台灣人更團結，也讓世界看到他們怎麼樣打壓人權。

林佳龍也強調，我們不會在中共威脅下妥協跟讓步，更要捍衛人權及自由民主的價值，跟世界所有志同道合國家站在一起 。