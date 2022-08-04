快訊／美偵察機從沖繩起飛「朝台灣方向前進」　雷根號移動目的地曝

▲美軍一架偵察機上午10時30分左右從沖繩起飛，朝台灣方向飛行。（圖／翻攝自SCSPI）



記者張方瑀／綜合報導

美國雷根號（USSR Ronald Reagan）航母1日進入台灣東南方的菲律賓海後，3日開始持續朝東北方航行，根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」最新資訊，目前雷根號已經抵達日本。此外，解放軍宣布4日12時將在台灣周圍舉行軍演，美軍一架RC-135S型偵察機上午從沖繩起飛，朝台灣方向飛行，疑似偵查中方軍演情況。

Ronald Reagan CSG keeps on moving to the Japan main island #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/W74OGeVy25 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 4, 2022

南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）分享「雷根號」近日行動軌跡，這艘航空母艦7月30日從菲律賓出發，1日進入台灣東南方的菲律賓海，2日、3日持續往東北方向航行；最新軌跡圖顯示，雷根號已在4日上午進入日本主島範圍。

USAF RC-135S departed for observing the PLA exercises around Taiwan island, which will start soon at 12:00, August 4. pic.twitter.com/M1qEu8GWH4 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 4, 2022

中共解放軍宣布自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。SCSPI資料顯示，一架美軍RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機4日上午10時30分左右，從沖繩嘉手納空軍基地（Kadena airfield）起飛，朝台灣方向飛行，疑似準備偵查軍演狀況，不過目前其追蹤器似乎已經關閉。

SCSPI指出，過去RC-135S型偵察機就時常在中國舉行實彈軍演時出現，這次同樣啟航並不稀奇。

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

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