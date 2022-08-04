共軍圍台軍演　紐時：美官員擔憂北京想「強迫取分」！擴大施壓

▲美國眾議院議長裴洛西訪台，引發全球關注。《紐時》報導稱，美國官員擔憂北京加強對台施壓。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪台，激起中國不滿情緒，解放軍宣布4日至7日將在台灣周圍海域的6大區域舉行軍演。對此，《紐約時報》報導，美國官員擔心共軍演習擴大到其他面向，甚至透過軍事封鎖施壓「強迫取分」，因此官員們也正在討論屆時美方還有哪些可能選項。

《紐時》報導指出，華盛頓多年來刻意採取的「戰略模糊」，使美國在面對台灣若遭全面進攻時，該做出何種反應不甚明確。如今，另一個同樣棘手的問題浮現，美國要如何應對中共解放軍對台灣的緩慢施壓，在這種「強迫取分」的策略下，共軍可能截斷台灣大部分對外的無論實體或資訊上的通道。而這個問題對於許多白宮或五角大廈官員而言，恐怕更難因應。

▲北京街頭一處電視牆3日播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

儘管美國政府官員評估，中國不太可能完全切斷與台灣的聯繫，因為這將損害內部經濟，尤其是當中國正處於經濟成長大幅放緩之際。然而，官員們仍擔心，未來幾天發生的事件可能引發共軍與台灣軍隊之間的意外對抗，例如共軍在台灣上空發射導彈，或侵入爭議空域導致空中衝突。

白宮和五角大廈官員認為，中國的戰略應是恐嚇與脅迫，而非引發直接衝突。不過，外部專家更擔心演習可能升級。戰略與國際研究中心（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）表示，這是一種難以應付的情況，若演習轉變成軍事封鎖，「那什麼時候才能明確看出演習已升級為封鎖？誰該第一個作出回應？台灣軍隊或美方？目前都無法確定。」

報導提到，烏俄戰爭影響台灣人民與軍方，促使台灣更廣泛接受加強防衛的「豪豬戰略」，但美國與其盟友大力軍援烏克蘭也使得軍武儲備承受壓力，意味著台灣的軍售可能要等上幾年。也有意見認為，台灣需要美國支援的不只是軍售，還有軍事技術與作戰訓練和交流等。

▲北京各家報刊3日在頭版刊登裴洛西訪台與在台海周邊軍演的消息。（圖／路透）

美軍太平洋司令部前高級顧問塞耶斯（Eric Sayers）表示，威脅實施封鎖與實際上發動封鎖是兩回事，中國具有效包圍台灣的能力，本身並不令人意外，「儘管北京近幾周發出種種威脅，但解放軍海軍若想維持長時間封鎖仍相當困難，中國經濟也會為此付出昂貴代價。」

塞耶斯認為，共軍可能不會宣布封鎖，而是宣布在台灣周邊延長軍演期間，「讓這看起來更像一種合法的作戰，而非軍事行動，目的是證明北京能合法操控間接封鎖。」

其他觀點認為，美國能幫助台灣更融入全球經濟體系，藉此加強台灣安全。台灣官員與分析人士認為，加強台美貿易關係，簽訂雙邊協議等做法可能有助於減少台灣對大陸的經濟依賴。

美國國防智庫「2049計畫研究所」執行主任史托克斯（Mark Stokes）說，美國從單純的對台軍售轉向多角化的支持，不僅對於台灣更能抵禦中國而言至關重要，也能提振民主夥伴的士氣，「我們不應該光把武器強塞給他們，剝奪他們自主決定國防需求的權力。台灣最需要從美方得到的是，在有限條件下，美國盡可能把台灣當作一個正常的合作夥伴，給予尊重。」

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