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共軍圍台軍演　紐時：美官員擔憂北京想「強迫取分」！擴大施壓

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西訪台，引發全球關注。《紐時》報導稱，美國官員擔憂北京加強對台施壓。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪台，激起中國不滿情緒，解放軍宣布4日至7日將在台灣周圍海域的6大區域舉行軍演。對此，《紐約時報》報導，美國官員擔心共軍演習擴大到其他面向，甚至透過軍事封鎖施壓「強迫取分」，因此官員們也正在討論屆時美方還有哪些可能選項。

《紐時》報導指出，華盛頓多年來刻意採取的「戰略模糊」，使美國在面對台灣若遭全面進攻時，該做出何種反應不甚明確。如今，另一個同樣棘手的問題浮現，美國要如何應對中共解放軍對台灣的緩慢施壓，在這種「強迫取分」的策略下，共軍可能截斷台灣大部分對外的無論實體或資訊上的通道。而這個問題對於許多白宮或五角大廈官員而言，恐怕更難因應。

▲▼北京街頭一處電視牆播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

▲北京街頭一處電視牆3日播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

儘管美國政府官員評估，中國不太可能完全切斷與台灣的聯繫，因為這將損害內部經濟，尤其是當中國正處於經濟成長大幅放緩之際。然而，官員們仍擔心，未來幾天發生的事件可能引發共軍與台灣軍隊之間的意外對抗，例如共軍在台灣上空發射導彈，或侵入爭議空域導致空中衝突。

白宮和五角大廈官員認為，中國的戰略應是恐嚇與脅迫，而非引發直接衝突。不過，外部專家更擔心演習可能升級。戰略與國際研究中心（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）表示，這是一種難以應付的情況，若演習轉變成軍事封鎖，「那什麼時候才能明確看出演習已升級為封鎖？誰該第一個作出回應？台灣軍隊或美方？目前都無法確定。」

報導提到，烏俄戰爭影響台灣人民與軍方，促使台灣更廣泛接受加強防衛的「豪豬戰略」，但美國與其盟友大力軍援烏克蘭也使得軍武儲備承受壓力，意味著台灣的軍售可能要等上幾年。也有意見認為，台灣需要美國支援的不只是軍售，還有軍事技術與作戰訓練和交流等。

▲▼北京各家報刊2022年8月3日在頭版刊登裴洛西訪台與在台海周邊軍演的消息。（圖／路透）

▲北京各家報刊3日在頭版刊登裴洛西訪台與在台海周邊軍演的消息。（圖／路透）

美軍太平洋司令部前高級顧問塞耶斯（Eric Sayers）表示，威脅實施封鎖與實際上發動封鎖是兩回事，中國具有效包圍台灣的能力，本身並不令人意外，「儘管北京近幾周發出種種威脅，但解放軍海軍若想維持長時間封鎖仍相當困難，中國經濟也會為此付出昂貴代價。」

塞耶斯認為，共軍可能不會宣布封鎖，而是宣布在台灣周邊延長軍演期間，「讓這看起來更像一種合法的作戰，而非軍事行動，目的是證明北京能合法操控間接封鎖。」

其他觀點認為，美國能幫助台灣更融入全球經濟體系，藉此加強台灣安全。台灣官員與分析人士認為，加強台美貿易關係，簽訂雙邊協議等做法可能有助於減少台灣對大陸的經濟依賴。

美國國防智庫「2049計畫研究所」執行主任史托克斯（Mark Stokes）說，美國從單純的對台軍售轉向多角化的支持，不僅對於台灣更能抵禦中國而言至關重要，也能提振民主夥伴的士氣，「我們不應該光把武器強塞給他們，剝奪他們自主決定國防需求的權力。台灣最需要從美方得到的是，在有限條件下，美國盡可能把台灣當作一個正常的合作夥伴，給予尊重。」

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