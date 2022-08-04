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中國駐法大使：若兩岸統一要「再教育台灣人」　變回愛國分子

▲▼中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電

中國駐法大使盧沙野今晚就裴洛西訪台一事受訪時表示，若統一台灣，「要再教育，讓台灣人變回愛國分子」，言論遭主持人質疑。台灣駐法代表吳志中今天再度受邀5家電視台訪問，台灣能見度創新高。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日無懼中國不斷文攻武嚇率團來訪，全球關注，登上國際各主流媒體頭版頭條。

盧沙野今天受邀BFM電視台（BFM TV）談裴洛西台灣行時，首先表示裴洛西訪台是「無用的挑釁」，製造許多危險。

主持人馬歇爾（Alain Marshall）詢問：「台灣擁有自治，他們的總統可以決定想做什麼、想見誰吧？」並在節目中數次強調「總統」一詞。盧沙野對此回覆，台灣非主權國家，法、美等國皆不承認台灣，「是中國的自治地區」。

盧沙野否認中國軍演讓局勢升溫，表示「讓局勢升溫的不是我們，是美國。若沒有這趟訪問，情勢會保持平靜。我們是回應挑釁」。

主持人接著問：「中國在怕什麼？」盧沙野說：「若我們不回應，他們會繼續一步步達到他們所謂的台灣獨立，這就是台灣當局想要的。」

盧沙野說，「尋求獨立是不被允許的」。馬歇爾立即追問，「人民不是能自主決定嗎」、「在中國，你們不能讓人民有自我發展、自主決定自己的權利嗎」？

盧沙野表示，「20年前，台灣人民是支持統一的」，並把責任歸咎於民進黨，說「是因為執政民進黨的宣傳」。接著他語出驚人表示，「若有天中國統一台灣，教育之下，台灣人民會再度變成愛國者，再支持統一」。

經主持人追問，盧沙野表示，中國保留武力進犯台灣的可能性，「不是針對台灣人民，而是警告台獨分裂分子與外國反華勢力」。他說，即使武力攻台有危險，「也不是我們製造的，是美國和台灣當局」。

另一位學者講到台灣獨立支持度大幅上升，馬歇爾藉機詢問盧沙野對總統蔡英文當選，及背後代表的獨立情緒有何解釋。他舉例說，「事情都是會改變的，如今你們也遠離毛澤東，靠向資本和自由主義」。

盧沙野再度強調台灣民意改變是因為「民進黨宣傳」。馬歇爾表示，「講到宣傳，你們北京也很在行啊」，並追問「再教育台灣人民」的意思。雙方此時顯得激動。盧沙野解釋，「統一後，我們要進行再教育，相信那時台灣人會再支持統一」。

馬歇爾表示，在脅迫下的大規模再教育行動，好讓人民「思想正確」，是不是因為「中國不喜歡反對聲音、不喜歡有人反抗」？盧沙野對此未正面回應，只重複表示若不反應，台灣當局將一步步達成目的，也就是獨立。

推特下方網友留言，有人不滿主持人一直打斷來賓，也有人表示打斷說謊者是好的。有網友指出盧沙野竟能在新疆集中營脈絡下毫不猶豫提到再教育，並質疑「誰想加入這可悲獨裁政權」。

台灣駐法代表吳志中繼昨天接受歐洲第一電台、世界報專訪後，今天再接受CNEWS電視台、法國一台旗下LCI電視台、法國新聞台（franceinfo）、法國24（France 24）英文台與法文台5個節目訪問，以「大使」頭銜發聲，不僅台灣能見度再創新高，台灣觀點也比以往更受重視。

吳志中在CNEWS、LCI等20分鐘的政論節目中重申台灣立場，「習近平將成為終身領導人，進犯台灣就是為了掌控印太、宰制世界…進犯主權國家的野心，讓全球陷入危險，需更加關注，試著預防與風險管理」。而預防戰爭的方式，就是更加公開談論台灣，不讓民主台灣消失。

吳志中強調，談論台灣歷史不該從國共內戰開始，而是更早之前。他解釋，第一個來到台灣的外國勢力是歐洲，這也是台灣舊名「福爾摩沙」的由來。

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