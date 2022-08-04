美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務

▲第七艦隊4日表示，雷根號正在菲律賓海執行既定任務。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

記者詹雅婷／綜合報導

美國雷根號（USS Ronald Reagan）航母今傳出駛近日本的消息。路透援引美國海軍第七艦隊4日最新說法，雷根號正在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行既定任務。

美國海軍第七艦隊發言人表示，雷根號打擊群正在菲律賓海按照計畫進行例行任務，這屬於例行巡邏的其中一環，以支持自由開放的印太地區。雷根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，是美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母艦，力挺在印太地區的聯盟、夥伴關係與集體海洋利益。

菲律賓海屬於西太平洋的一部分，水域面積570萬平方公里，範圍涵蓋台灣東南方海域。

The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) conducted routine operations in the... 由 U.S. 7th Fleet 發佈於 2022年8月3日 星期三

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