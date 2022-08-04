裴洛西未獲尹錫悅接見！南韓總統府坦承「真正理由」：考量國家利益

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3）日晚間抵達南韓後，僅只有美國駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）等美方人員上前接機，南韓國會則未派代表團，引發朝野熱議。就連南韓總統尹錫悅也以暑期5天休假為由，未安排接見裴洛西。對此，南韓總統辦公室坦承，是出於「國家利益」的總體考量。

▲裴洛西訪韓，未獲南韓總統尹錫悅接見。（圖／路透）

尹錫悅以5天暑期休假為由不安排接見裴洛西，此舉引發南韓網友抨擊，認為尹錫悅顧及中國臉色，才決定以休假為由逃避接見裴洛西，此舉是選前標榜強化韓美同盟的尹錫悅政府，對於美國議會的刻意忽視、輕怠。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等韓媒報導，在朝野內外一致傳出質疑聲浪後，南韓總統辦公室表示已安排尹錫悅與裴洛西於4日下午進行通話，預計下午3時（台灣時間下午2時）前後實施。

南韓總統秘書室宣傳首席祕書官崔英範（최영범）於4日下午簡報會議上表示，「由於美國聯邦眾議院議長裴洛西的訪韓行程與尹錫悅總統的休假日期重疊，因此難以安排兩人會面，我方（南韓）事前已向美國說明，而裴洛西議長方面也表示能充分理解。」

崔英範解釋，「雖是如此，但雙方協商時一致認為，基於是重要同盟國議會首長訪韓，既然難以安排兩人會面，不如安排兩人透過電話通話，因此雙方才協議安排兩人於4日下午通話。預計兩人通話內容中，尹錫悅將會表示歡迎裴洛西訪韓，期盼兩國同盟關係能發得更為緊密。」

外界大多質疑，尹錫悅是否因為顧及中國臉色，才會決定以休假為由不安排接見裴洛西？崔英範解釋，「所有事情，都是基於國家利益的總體考量下才做出的決定。」

至於「國家總體利益」所指的具體事項為何？崔英範要求媒體自行解讀。

另外，有其他韓媒記者質疑，尹錫悅未安排接見裴洛西，卻趁休假期間與妻子金建希觀賞話劇，此舉是否有「輕怠裴洛西」之嫌？崔英範表示，「我們沒有輕忽美國議會的理由，最重要的同盟國議會人士來訪，我們到底有何理由輕視？至於話劇，是早在裴洛西抵達韓國前，便已經觀賞完的休假行程。」

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