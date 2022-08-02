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雲林環保局推動「包材回收」　今起斗六2處示範點開跑

▲雲林縣環保局今日起在斗六設2處回收示範點，可回收也可自取達到循環利用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局今日起在斗六設2處回收示範點，可回收也可自取達到循環利用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫情以來，國人受影響而改變生活與工作型態，其間也連帶影響消費購物，帶動網路購物飆升現象，但物流中為避免物品受損，其中的氣泡紙、氣泡墊及各類型紙箱等包材，累積數量驚人，在不少民眾家中則衍生堆置情形，雲林縣環保局今（2）日起在斗六設2處回收示範點，可回收也可自取達到循環利用。

雲林縣環境保護局表示，據統計，台灣去年網購產生的包材多達3萬8000多噸，零售業網路銷售超過4000億元，比前年成長24.5％；不過小至保溫瓶、大至垃圾桶，網購物品通常都是裝箱到貨。

雲林縣環保局副局長黃富義指出，今天起在斗六市黑貓宅急便營業所、鎮北路屈臣氏有設回收站，民眾取貨後開箱，紙箱、氣泡墊、氣泡紙等緩衝包材均可立即就地回收，因應零售業者及個人戶網路購物平台有出貨需求，需要者也可到回收點免費拿取，節省出貨成本，還能達到循環利用，接續朝相關連鎖店拓點，也廣邀其他鄉鎮店家踴躍加入設點。

環保局說明，每人每年使用約600個紙袋或購物袋，因應民眾存放過多、不見得全用到，或可能隨意丟置造成環境汙染等，雲林縣內商圈、市場、量販店共37處營業場所，同步辦理「袋袋相傳」二手袋回收行動，可回收不織布、棉布、帆布、尼龍等各材質袋類。

▲雲林縣環保局今日起在斗六設2處回收示範點，可回收也可自取達到循環利用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林縣內商圈、市場、量販店共37處營業場所，同步辦理「袋袋相傳」二手袋回收行動，可回收不織布、棉布、帆布、尼龍等各材質袋類。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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