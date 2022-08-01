雲林推「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務　提升嬰幼童免疫力

▲幼童莫德納COVID-19疫苗接種部位，原則建議2歲以上幼童接非慣用手之上臂三角肌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣滿6個月至5歲幼童莫德納COVID-19疫苗自7/22-30日已接種 2044人，接種完成率為 9.7%。雲林縣政府衛生局為便於家長帶嬰幼童接受接種，辦理「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務，今（1）日於西螺鎮中山國小，後續將依需求持續安排集中接種服務，以提升縣內嬰幼童的接種率及群體免疫力。

雲林縣衛生局指出，本土COVID-19疫情雖已趨緩，然中央流行疫情指揮中心7/29宣布新增8例MIS-C重症，經分析，0歲至5歲占比突破6成，據統計，目前70例MIS-C個案中，只有10人曾接種疫苗。目前還有家長對於接種與否，仍處於觀望的態度，雖然施打疫苗不能保證一定不會被感染，但可以預防重症或死亡的發生。

▲幼童莫德納疫苗接種部位原則建議未滿 2 歲之嬰幼童接種部位為大腿前外側股外側肌。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，依據專業的醫療人員建議，家長可以評估家人工作及生活型態，是否常暴露於風險高的場所或容易接觸人群，或經常外食、外出旅遊等，建議讓家中幼童儘早注射疫苗，可降低90% MIS-C風險，也能降低染疫後腦炎等重症風險，雲林縣提供6個月至5歲嬰幼童莫德納疫苗接種的醫療院所計有39家。

▲幼童莫德納疫苗集中施打站留觀區播放兒童喜歡的卡通讓孩子等待不無聊。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，目前集中接種服務是針對6個月至5歲(未滿6歲) 嬰幼童，這個階段是請學校人員造冊，包含公立附設幼兒園、私立幼兒園都在造冊中，這必須要經過家長同意之後才會來施打，我們是利用國小附設幼兒園的學校活動中心，因為空間較開闊所以會安排在這些地方來做全面性的施打，也讓家長與兒童能有較舒適方便的空間與地點。

▲今日於西螺中山國小活動中心的幼兒莫德納疫苗集體施打站，場域空曠並安排圖卡、小書等教具與4名幼教師於現場陪同家長與幼童於觀察區留觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局補充說明，相關接種服務資訊請家長登入雲林縣衛生局網站/疫苗地圖進行醫療院所接種日期、時間等資訊查詢，再前往醫療院所接種。另提醒鄉親持續配合並落實政府各項防疫措施，維持個人衛生好習慣，勤洗手、戴口罩、接種疫苗、保持社交距離。

▲雲林縣衛生局今日於西螺中山國小活動中心安排幼兒莫德納疫苗集體施打站，場域空曠並安排圖卡、小書等教具與4名幼教師於現場陪同家長與幼童於觀察區留觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每一套教具在下一位孩子使用之前均細心清潔消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）

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