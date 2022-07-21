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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／清潔隊員送回收物助拾荒婦也算貪污嗎

花蓮市清潔隊新春開工全員出動清運垃圾，市長魏嘉賢發放開工紅包，慰勉清潔隊員在震災以來恢復家園的辛勞，也勉勵大家為花蓮市的清淨環境繼續努力。（圖／花蓮市公所提供）

▲清潔隊員好心將回收物分給拾荒婦，卻遭判貪污而沒了工作，這樣情輕法重的《貪污治罪條例》值得修法檢討。（圖／花蓮市公所提供）

有兩位清潔員在民國106年因為將收來的回收物分一些給拾荒老婦（總共價值約兩三千元），被判以成立《貪污治罪條例》第6條第1項第3款侵占職務上持有之非公用私有財物罪（臺灣新竹地方法院刑事判決106年度訴字第90號）。雖然最後法官給予兩位清潔隊員緩刑，但兩人同時也被褫奪公權一年，導致無法繼續擔任清潔員，使得家中經濟陷入困難。

刑度過重的《貪污治罪條例》

《貪污治罪條例》是一部特別刑法，其立法目的是為了要加重處罰貪污的公務員，因此本條例中的刑罰相較於《刑法》中的賄賂罪和圖利罪都重了不少。然而因為本條例的立法技術不佳，導致將許多根本不是應被打擊的對象也被處以《貪污治罪條例》，也就是會處罰到不該被處罰的人。如本案件當中，只是好心想幫助拾荒者，卻因為清潔員的公務員身分被處以《貪污治罪條例》。

本案兩位清潔員最後被處以9、10個月的有期徒刑，緩刑兩年。其實本案涉及的《貪污治罪條例》第6條第1項第3款的刑度是5年以上，但為什麼最後只處以9個月和10個月呢？第8條和第12條規定，在偵查中自白和所圖利益輕微的情況下可以減輕其刑，而《刑法》的第59條和第60條提到若犯罪情節顯可憫恕，可再減輕，因此最後法官才得以依據這些條文讓兩位被告被減刑。

《貪污治罪條例》所要打擊的是公務員運用自己的權力，替自己或別人賺進不當的錢財（且金額都非同小可），但本案中，清潔員給予拾荒者的利益事實上非常的小（一次兩三百元，約有十次），學說上有提出「可罰違法性」的看法，也就是說當侵害的利益非常小的情況，就不用進行處罰。在運用可罰違法性的看法下，應認為本案不應該給予處罰。然而可罰違法性的概念在實務上較少運用，雖然有判決當中有引用本概念（如最高法院刑事判決106年度台上字第1744號），但該概念在實務上的發展仍有待觀察。

如今，法務部針對《貪污治罪條例》正研擬修法，在修正之前只能運用該條例或《刑法》中的減輕規定降低本條例過重的刑罰，或者透過解釋方法排除不屬於貪污類型的案件。《貪污治罪條例》素來有很多爭議（文意不清、處罰範圍過廣、刑度過重），也有許多意見是認為該條例應該重新修正、甚至是全面廢除，本案也讓我們看到我國貪污相關的刑法有很大的修正空間！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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