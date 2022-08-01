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正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店購買一個生日蛋糕，切開竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店購買一個生日蛋糕，切開竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

開心的慶生會在唱完生日歌後最期盼就是切蛋糕，品嚐甜美的歡樂滋味，但在何小姐家的慶生會卻因為蛋糕變了調，不僅瞬間沒了胃口，更讓孩子們失望透頂。何小姐7月30日於西螺85度C門市購買蛋糕，卻在鏟起蛋糕後發現一坨「頭髮絲」連著蛋糕拉起來，何小姐將照片分享至網路，呼籲店家注意食品衛生。

何小姐貼文指出，「等待壽星阿嬤下班回家慶生，當唱完生日快樂歌，所有孩子都虎視眈眈的看著蛋糕，結果切下第一塊時，發生這種情形，我真的爆傻眼，切完立馬前往此蛋糕店，但已經打烊休息，只好重返回家安慰著這些小孩子」。

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店購買一個生日蛋糕，切開竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店花費4百多元購買一個生日蛋糕，切開後竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

85度C總公司向媒體回應指出，總公司一拿到蛋糕，已請法務和研發品管一起見證，判定異物為蛋糕底部的東西，因為蛋糕到門市裝飾需換底盤，是否在加盟店裝飾過程中，員工不小心或人為因素正在調查，對消費者的不愉快消費經驗感到抱歉，並會進行補償。

何小姐受訪表示，總公司有請公關來電致歉，電話中也告知，但我真的不是要賠償款，我希望是在事情圓滿結束的時候，賠償部分希望請他們用公司名義捐贈給我指定的雲林西螺的兒福或老人機構，我要的是雲林縣衛生局能夠固定去稽查環境，還有他們公司門市事後的處理，以及將來怎麼改善環境衛生、食品安全的計畫書。

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店購買一個生日蛋糕，切開竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

▲生日蛋糕切開竟然出現一坨髮絲，其中還夾雜著灰塵之類的髒污。（圖／何小姐提供）

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲表示，有關民眾在媒體及臉書社團「爆料公社」反映蛋糕內有「整坨髮絲+灰塵」衛生問題，雲林縣衛生局已錄案辦理並將派員前往稽查，若查有違反食品安全衛生之規定，現場即開立限改單，屆期未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條規定，爰依同法第44條處6萬~2億元罰鍰。

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店購買一個生日蛋糕，切開竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

▲▼何小姐於西螺連鎖咖啡蛋糕店購買的生日蛋糕切開竟然出現一坨髮絲，其中還夾雜著灰塵之類的髒污。（圖／何小姐提供）

▲何小姐在西螺連鎖咖啡蛋糕店購買一個生日蛋糕，切開竟然出現一坨髮絲。（圖／何小姐提供）

▲雲林民眾慶生切到拔絲蛋糕，怒貼爆料公社。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲何小姐購買到拔絲蛋糕，怒貼爆料公社。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）


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