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「高雄恐怖鼠窩」Day5完結篇！清潔隊5天狂躲蟑螂雨　清出30噸垃圾

▲▼老鼠窩第五天 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲完成清潔工作後，工作人員在房屋前比讚。（圖／高雄市環保局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市克武路的一間透天厝民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。市府環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，清潔人員每天和垃圾、老鼠、蟑螂大作戰，經過5天的努力，終於在今（30）天晚上8點左右，順利完成清潔工作，也清出超過30噸的垃圾，完成不可能的任務。

▲▼高雄老鼠窩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲清潔人員在第五天主攻五樓的清理。（圖／高雄市環保局提供）

環保局今（30）日持續出動清潔隊員、機具，全力消滅位於克武路的「恐怖鼠窩」，更首度出動大型吊車，把雜物、垃圾從4樓吊下，清運工作至今已進入第5天，工作進度由清潔隊員進攻4、5樓和地下室，清潔人員除了清運雜物垃圾，還要注意不時會落下的蟑螂雨，到中午已累積清出超過25噸垃圾。

環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，原本以為透天厝僅有4層樓，但進入後才發現還有5樓頂樓加蓋和地下室，更增加清理的難度。環保局今日除了派出清潔隊員、壓縮垃圾車、部資源回收車、消毒車、消毒機外，也首度出動大型吊車，把4、5樓垃圾運出，以減少清潔人員的負擔。

▲老鼠窩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲地下室也是最後一天清理的重點。（圖／高雄市環保局提供）

環保局人員今日主攻4、5兩個樓層，同樣堆滿垃圾和雜物，肥大的老鼠四處逃竄，看到人也不怕，甚至瞪大眼睛和清潔人員對視，而更可怕的是蟑螂雨，清潔人員走動時不時要面對隨時落下的蟑螂，一個不小心就掉進衣服裡，清潔人員坦言從沒遇過這個棘手的工作，且整個環境已經多年沒清，髒亂狀況比想像中還嚴重許多。

環保局指出，透天厝還有一個地下室，但那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，已經強制抽風24小時再進入作業累計這5天下來，高市動用逾200人次清潔隊員，清出約30公噸廢棄物，清理難度實在超出想像。

到了晚間八點多，清潔人員把最後一批垃圾和雜物清運後，正式完成所有的清潔工作，現場數十名清潔人員幾乎累攤，當地的里長也到場慰問清潔人員辛勞，清潔人員對於不可能的任務也覺得不可思議，而現在最想做的就是好好回家洗個澡。

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