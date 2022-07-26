擁絕美彎月形沙灘！海水浴場荒廢多年現況曝　遊客直呼：太噁心

記者林名揚／金門報導

隨著疫情逐漸趨緩，暑假開始遊客也陸續湧現，炎炎夏日很多民眾都會選擇到海邊戲水消暑，這也使得荒廢已久的金門溪邊海水浴場近來成為很多遊客拍照打卡、逐浪遊玩的好地方，尤其目前國內外新興的水上運動-立槳衝浪(俗稱SUP)也已引進到金門地區，現成的海水浴場場域更讓年輕愛好者趨之若鶩，相約前往乘風破浪，享受藍天白雲、沁涼海水的好時光。

▲金門著名彎月形沙灘溪邊海水浴場，曾是島上唯一正式對外營業的海水浴場。（圖／記者林名揚翻攝）

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位於金門東端的溪邊海水浴場，曾是島上唯一正式對外營業的海水浴場，彎月形的海岸在無論在日出前、夕陽下都顯絕美無比，成為早期金門民眾夏天戲水的不二之選。可惜的是後來由於經營等問題年久失修，使得原本優美的場域變成雜草叢生的荒廢之地，之前還有民眾因路面被雜草覆蓋踩空跌倒受傷。

▲國內外新興的水上運動「立槳衝浪」已引進金門地區。（圖／記者林名揚翻攝）

金門民眾黨議員候選人周曉芸先前有帶一些朋友到現場立式划槳SUP體驗時也發現海水浴場還有很多可以改善的空間，像是盥洗室髒亂不堪、打開公廁衛生紙及衛生棉亂丟、海灘雜草叢生、設置救生員以及周圍設施都沒有定期修繕形成安全隱憂，而很多前往拍照、戲水的遊客也乘興而至、敗興而歸，直呼噁心，也直接衝擊了金門的觀光形象。

目前的溪邊海水浴場雖未公告正式對外開放，也無民間業者承攬經營管理，周邊環境的維護整理問題也難釐清，現場無救生員待命也潛藏了危險因子。但在政府全力衝觀光、拚國旅的同時，對於地區整體的形象維護也應一併顧及。

▼海水浴場內部設施年久失修，雜亂不堪。（圖／記者林名揚翻攝）