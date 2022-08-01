　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

記者蔡佩旻／雲林報導

再怎麼小心注意，還是遭到惡意詐騙？雲林一位陳先生在原廠新車銷售中心簽約，買客戶下訂後轉單出售的Jimny車款車輛，該公司業務經理也出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信，陳先生花了18.2萬元下訂兩部Jimny後，該業務經理消失無蹤斷聯，營業所回應是業務經理個人行為，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。

▲台南一家鈴木原廠業務經理出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信陳先生，陳先生花了18.2萬元下訂兩部JIMNY後，該業務經理消失無蹤斷聯，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台南一家鈴木原廠業務經理出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信陳先生，讓陳先生花了18.2萬元下訂兩部Jimny後，該業務經理消失無蹤斷聯，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。（圖／記者蔡佩旻攝）

鈴木廠牌Jimny車款為日本原裝進口車，2019年5月在台上市售價79.8萬，客戶簽約訂車後最快一年才會交車，因環保法規影響而暫停販售，中古車市交易熱絡，中古車價光收購就比新車價高可達10萬。但最近也傳出經銷商重新開放接單，配額約100輛左右，售價自84.9萬起。

陳先生家經營中古車交易30多年，他從父親接下二手車買賣9年多，每年可交易賣出300輛，曾經手買賣二手車已達約3千輛。陳先生說，怎麼也想不到在原廠的新車展示中心營業處所內，還是跟它們公司的業務經理在辦公室中簽約，卻會是一場騙局。

▲台南一家鈴木原廠業務經理出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信陳先生，陳先生花了18.2萬元下訂兩部JIMNY後，該業務經理消失無蹤斷聯，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台南一家鈴木原廠業務經理出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信陳先生，陳先生以一輛92萬價格預付9.1萬後，該業務經理隨後斷聯、消失無蹤，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳先生說，上月7月17日在臉書社團「SUZUKI JIMNY四代購買討論區」，看到有一名暱稱「陳海鈞」PO文要賣2022年的Jimny車輛出售金額為92萬，在私訊「陳海鈞」後當日一名自稱是「台南佳新鈴木原廠新車公司」的夏經理跟他聯繫，並且說「這輛車是他客戶有訂購到新車想要轉單出售，委託他幫忙處理」。

陳表示：「詳談後我覺得價格上能接受，匯款轉帳了2萬元訂金給夏經理並約定18日中午前往台南佳新鈴木原廠新車公司，夏經理熱心地出來外面接洽，拿出了名片我介紹他就是這邊的資深經理，且在車界多年了，並給了我兩份合約，一份為一般車輛買賣合約書，另一份為夏經理口中客戶當初下訂購買新車的合約單據給我，雙方簽約並交付現金7萬1千元加上之前匯款共9萬1千元。」

陳先生指出，7月18日下午夏經理再度來電指出，還有另一台Jimny可以轉單出售且價格一樣問他有沒有興趣？他回夏說這部車可以給他，「我先轉五萬訂金過去而剩下的4萬1也在約定好的隔日完成轉帳。未料，7月27日接獲自稱是台南佳新鈴木原廠新車公司的許姓所長來電，他說夏經理已經離職，因為我有訂購一輛SWIFT後續交車問題可以跟他聯繫，聽完當下詢問才得知夏經理在7月23日那天就沒有去公司上班且聯繫不上人。」

陳先生說，他向所長說明夏經理已收取兩台Jimny轉單車訂金，還有SWIFT訂金額共19萬2千元整，所長看過合約書後，說這是夏經理私自拿出公司留存之已交車完成的合約單取信於陳先生的交易行為，因為最後所簽署之新車交易單不是原廠公司的新車訂單，所以公司無法用員工誠信保證保險理賠，要求他先去派出所報案，27日晚他去斗六市公正派出所報詐欺案並且提告。

▲台南一家鈴木原廠業務經理出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信陳先生，陳先生花了18.2萬元下訂兩部JIMNY後，該業務經理消失無蹤斷聯，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原廠車業務經理出示原訂戶109年79.8萬的訂車契約單取信陳先生，讓其以一輛92萬價格預付9.1萬後隨即斷聯，事後才知，黃色連單是已經交車完畢，只原訂戶領車領牌後繳還給公司的存根聯。（圖／記者蔡佩旻攝）

《ETtoday新聞雲》記者去電台南佳新鈴木原廠新車公司所長許書維，許所長表示，業務經理夏維駿已經離職，目前公司也聯繫不上，總公司正在處理夏經理離職相關事宜，並由總公司統一對外發言。

律師余昇峯表示，依民法第188條第1項規定，業務經理如果因執行公司職務有關的行為不法侵害消費者的權利時，消費者是可以請求公司連帶負擔侵權行為損害賠償責任，但如果是與執行公司職務無關時，則不能請求公司連帶負擔侵權行為損害賠償責任，因此能不能要求公司連帶賠償，首先就要判斷客觀上是否屬於執行公司職務之行為。

律師余昇峯指出，本件業務經理一開始就明確告知「出售的Jimny車輛是客戶下訂後轉單出售的，他是受客戶委託幫忙處理」，因此依常理判斷，消費者應該明顯可以區辨業務經理不是為公司出售Jimny車輛，而是受客戶委託處理，因此客觀上足以認定其行為與執行公司職務無關，所以不能請求公司連帶負擔侵權行為損害賠償責任。

律師余昇峯進一步指出，如果業務經理沒有告知是受客戶委託處理出售Jimny車輛，而業務經理穿著公司制服且在上班時間在公司與消費者簽訂買賣契約，且銷售之商品也是公司營業項目範圍，確實在外觀上易使人認為係與執行公司職務有關之行為，所以此時除非公司能證明已善盡監督之責卻仍無法防止，否則公司應連帶負擔侵權行為損害賠償責任，跟消費者是否簽署公司制式契約是沒有關聯性。

▲台南一家鈴木原廠業務經理出示原訂戶的訂車契約黃單聯取信陳先生，陳先生花了18.2萬元下訂兩部JIMNY後，該業務經理消失無蹤斷聯，陳先生不甘受騙向警方報案提告《詐欺》。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鈴木廠牌Jimny車款為日本原裝進口車，2019年5月在台上市因環保法規影響而暫停販售，中古車市交易熱絡，中古車價光收購就比新車價高可達10萬。（同款車示意，非本案件之車輛）（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►84.9萬起！Suzuki Jimny傳重新開放接單　配額僅百輛左右

►快訊／行人闖平交道遭列車擦撞！台鐵林內至斗六區間誤點

►路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

►首屆「雲林農業設計展」開幕　青農網紅「樂天派」自創曲展活力

►北基隆南虎尾！中元大普渡　「肉山、冰雕、炮城」這裡最熱鬧

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人
快訊／今本土+16352！　各縣市確診分布曝
快訊／死亡+36！今增16352例本土「3個月新低」
王少偉錄影遭男星砸臉　當眾翻臉「你真是個咖嗎？」
快訊／新北八里「2大車對撞」！　車頭爛毀
中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝
趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭
快訊／國3客運翻覆橫躺路中！　15人送醫
疑路況不熟...竹圍漁港轎車墜海！　駕駛送醫不治
快訊／麻吉弟弟侵犯女子　2度道歉認8天沒睡覺：躁症發作
快訊／大低壓挾雨彈開轟！　17縣市大雨特報
快訊／50歲張智霖「緊急送醫住院」！　演藝工作全面喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

快訊／新北八里「吊車與拖板車對撞」！車頭爛毀　1人受困送醫

國三南向57.6K處客運翻覆橫躺路中！全車20人15人輕傷送醫

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

疑路況不熟...竹圍漁港中油專用碼頭轎車墜海！駕駛送醫不治

趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

快訊／新北八里「吊車與拖板車對撞」！車頭爛毀　1人受困送醫

國三南向57.6K處客運翻覆橫躺路中！全車20人15人輕傷送醫

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

疑路況不熟...竹圍漁港中油專用碼頭轎車墜海！駕駛送醫不治

趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

跟元元約會被直擊疑似認愛！　許凱皓經紀人回應了

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

熊媽媽帶小熊萌翻！在黃石公園塞車＝超好運　還有美洲野牛隨處可見

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

中共對裴洛西訪台使出軍事威脅　民進黨團批：非常粗暴沒有文明

準職棒球員林詔恩5局好投　率平鎮挺進小馬青棒冠軍戰

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

苦茶油、桶柑餅、桔醬及老菜脯入菜　簡天才美食展詮釋「法式客家」

死亡+36！今增16352例本土「相隔93天新低」　另增232例境外移入

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

社會熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

即／摩鐵偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

紅牌舞女26年前被恩客分屍　成女鬼哭：還我頭

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

竹北驚見超巨大天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」

見正妹起色心！阿公竟硬來　完事丟1百：去買宵夜

神鬼保經手法曝　不只仔仔夫妻受害

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

更多熱門

相關新聞

女駕駛一個move出事了　黑車遭擠撞再撞號誌桿

女駕駛一個move出事了　黑車遭擠撞再撞號誌桿

38歲邱姓女子駕自小客車右轉因轉彎幅度過大，撞上直行由24歲黃姓男子所駕車輛碰撞後再撞擊分隔島上的號誌燈桿，所幸2車駕駛及乘客均未受傷，雙方駕駛經酒測並無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中，有民眾PO文「有人說開頭有大不是弱勢就是弱智」，但網友回「人的問題比較大，跟開什麼廠牌有任何關係嗎？」

球棒哥「省道追上國道」因這事狂咬15km

球棒哥「省道追上國道」因這事狂咬15km

國一苗栗段火燒車　20年老車燒成廢鐵

國一苗栗段火燒車　20年老車燒成廢鐵

守望隊員「橫向竄出」　遭騎士撞擊不治

守望隊員「橫向竄出」　遭騎士撞擊不治

美前官員：裴洛西可能將台灣列非官方行程

美前官員：裴洛西可能將台灣列非官方行程

關鍵字：

JIMNY雲林台南鈴木原廠Suzuki業務經理轉單車影音

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面