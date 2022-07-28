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社會 社會焦點 保障人權

高雄鼠窩Day3清出14.6噸垃圾！驚人對比照曝　屋裡還躲寵物貓

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區寶獅里克武路有一棟「恐怖鼠窩」，因為裡頭居住的住戶不打掃環境，造成老鼠、蟑螂孳生。高雄市環保局今日持續動員36名清潔隊員、4部機具挺進透天厝3樓，累計至今2天半時間，已清出14.6噸垃圾，環保局也PO出清理前後對比照，原本被垃圾堆滿的房間，終於有路可走。

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄鼠窩清除前後對比照。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，今日派出36名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機。

該棟透天厝有4層樓，清潔人員目前已完成地下室、1樓、2樓清除作業，目前進度挺進至3樓，上午完成3樓前雜物及櫥櫃清除。環保局表示，自7/26累計至7/28上午11時30分止，環保局從鼠窩中清出14.62噸一般垃圾以及1.08噸資源回收物，另外還清出1輛廢棄汽車、2台廢棄機車，還有冰箱和魚缸。

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄鼠窩清除作業，紅箭頭處為在屋裡亂竄的老鼠。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

環保局人員坦言，進到3樓時，不出預料依舊雜物堆滿整個空間，清理過程也不時有老鼠、蟑螂在SAY HI，但意外的是，現場竟找到一隻寵物貓，目前已請動保處協助處理。

至於清除作業造成部分老鼠、蟑螂往外竄逃影響到其他鄰居家，環保局表示，在清除作業一開始就有通知里長跟鄰長告知鄰居門戶要鎖好，目前也準備一些誘餌發給附近居民使用，畢竟因為數量之多，尤其老鼠會跑來跑去，要抓捕相當困難。清除作業按照進度，預計希望最慢周六能夠完成，還給附近住戶一個整潔的環境。

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