裴洛西連「交戰中的基輔」都敢去　網問：台灣比烏克蘭可怕嗎？

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計29日出發訪問亞太地區，訪問台灣的行程列為「暫定」引發國際關注。對此就有PTT鄉民發問表示，裴洛西連交戰中的基輔都敢去，難道台灣比烏克蘭可怕嗎？

原PO在PTT八卦板發文表示，突然想到，幾個月前裴洛西連在交戰中的烏克蘭，都敢直接到進到首都基輔，對她來說台灣會比基輔可怕嗎？何況裴洛西最痛恨的就是共產黨…美國反共政治人物裡，鷹派中的鷹派，他連俄羅斯都不怕了會怕中國嗎？

▲美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）連基輔都敢去，網友問難道台灣有比烏克蘭可怕？（圖／達志影像／美聯社）



網友在推文中回應表示，「她本人要來，是美國國內其他人會阻止她」、「不來才會打仗，代表美國怕中國」、「今天台積電股票還漲 一點恐慌的fu都沒不要被唬了，有風險的話 外資會先跑的」、「台灣要誰來關中國屁事？你們家誰來還要你隔壁同意？」、「連美國大咖來台都拒絕 那真的不用打仗了 直接投降吧 中國看你越軟只會越硬而已」。

但也有人認為，「不要來好嗎，中國已經下嚴厲警告了」、「年輕時很敢不代表上了年紀還是一樣」、「（解放軍）穿島已經是可能的選項之一，不管怎樣絕對會有改變現狀的軍事行動，最後都是台灣人要承擔」。

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