裴洛西若訪台「陸嚴陣以待」　陸學者：北京對華盛頓不抱幻想

▲陸官媒非常關注裴洛西（Nancy Pelosi）是否執意訪台。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「習拜會」昨28日晚上通話，中外媒體分析，美國眾議院議長裴洛西？中國國際問題研究院研究員楊希雨認為，相信此次元首通話本身將對美國政府造成強有力的壓力。不過，美國一貫的「兩面性」態度，北京不會對華盛頓抱以幻想，勢必對裴洛西的訪台採取嚴陣以待的態度，充分做好準備。

這次中美元首通話前，裴洛西被傳出計劃在8月訪台，引發北京「9天6次」超強警告。據陸官媒《環時》報導引述CNN昨 28日消息，過去一周，美國政府官員一直在「悄悄勸說裴洛西」，讓其明白「訪台」可能造成的潛在風險。美國防長奧斯汀週三稱，他已與佩洛西溝通，並向她提供了「安全局勢評估」。

目前，裴洛西尚未公佈自己的出行計劃。楊希雨分析，如果裴洛西放棄訪台灣，將成為此次通話的重要成果，不僅有助於穩定中美關係，也向全世界釋放出強大的積極信號。

楊希雨說，反之，則將為中美關係造成巨大傷害，也為全球政治經濟形勢帶來極大不確定性。

▲再談裴洛西訪台，陸外交部發言人趙立堅昨28日警告，中國人說到做到。（圖／路透社）

陸官媒自媒體《補壹刀》引述消息稱，有媒體透露，裴洛西計劃在8月初訪問印尼、日本、馬來西亞和新加坡，並在夏威夷的美國印太司令部總部停留一段時間。

《補壹刀》指出，既然人都在亞洲了，飛機不小心拐個彎，就很說不準了。然而，北京此次就裴洛西可能訪台一事發出的警告明顯更強烈。

陸官媒《環球時報》則是分析，美方對一個中國政策的重申是此次通話的重點。值得觀察的是，台灣問題放在中方新聞稿中的第四段，而世界形勢議題和合作議題則被放在通稿第二、第三段，倒數第二段則提及了烏克蘭危機，這種布局傳遞出一種信號——在當前國際形勢復雜多變、形勢重塑的重要關頭，中美關係應以一種合乎世界期待和各自國家利益的方式前行，緩解甚至化解重大危機，而不要誤判，將兩國關係推至悲劇的深淵。