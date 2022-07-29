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大陸 大陸焦點 特派現場

美航母穿南海北上　解放軍劃軍演範圍...陸國防部警告美軍管束一線兵力

▲▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西亞太行暗潮洶湧。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（29）日啟程訪問亞太地區，目前仍未知曉會否到台灣訪問，不過，中美軍方近期動作頻頻，使裴洛西這次的出訪行程暗潮洶湧。據了解，美軍雷根號航母已結束新加坡訪問，正穿越南海兼程北上，被指為裴洛西護航做準備，此外，解放軍也宣布在南海北部海域實施軍演，偵監較量意味濃厚。

▲▼美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠新加坡。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）

▲美軍航母雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）

《中新網》報導，中國國防部27日舉行記者會，發言人吳謙指出，中方重視中美兩軍關係，但中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。他還強調，中方要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外事件發生。

據了解，美海軍雷根號航母打擊群結束新加坡訪問行程後，已進入南海高速北上，此外，一架美軍RC-135V偵察機也在27日進入南海上空。不具名的大陸軍事專家表示，由雷根號航母開足馬力北上的情況來看，「很可能是為佩洛西（裴洛西）可能的竄訪台灣做準備，而RC-135V則有可能為B-2轟炸機的巡航探路。美軍如果將這些行動付諸實施，將極大增加地區不穩定因素。」

大陸軍事專家張學峰分析，美軍RC-135V偵察機由澳大利亞起飛，從這個方向進入南海的情況不多，「一種可能是策應雷根號在南海的行動，對有關國家在南海相關海域的部署和調動進行偵察；另外一種可能是為B-2下一步的行動探路。」

▲▼B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲B-2隱形戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

在多架KC-135和KC-10空中加油機的支援下，兩組4架B-2轟炸機分別於10日和12日抵達澳大利亞安伯利皇家空軍基地，以支持太平洋空軍轟炸機特遣部隊（BTF）的部署。張學峰指出，B-2抵達澳大利亞後如進行長航時訓練，一個較為可能的方向就是南海，一方面對南海域內國家進行威懾，另一方面也算是「實戰化預演」，「RC-135先走一趟，對航線周邊的雷達部署進行摸底，然後為B-2這種隱形轟炸機規劃航線提供數據支撐。」

▲▼中國共軍航空母艦「山東號」被記錄到19日現蹤金門外海。（圖／臉書粉專「台灣西南空域」提供）

▲解放軍航母「山東號」以海南三亞軍港為母港。（圖／臉書粉專「台灣西南空域」提供）

對於美軍的行動及裴洛西訪問亞太的計畫，除大陸國防部在記者會上公開警告美軍要約束一線部隊行為外，解放軍也在28日一連發出兩則消息，分別在29及30日於南海北部區域的大萬山島東南海域及瓊州海峽西部舉行軍事演習。

從地圖上可以發現，大萬山位於澳門東南方，位於進出南海的海上交通要道上，瓊州海峽則是距離解放軍海南三亞海軍基地距離較近，可隨時對突發狀況支援準備。

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