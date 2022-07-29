拜習通話「談到裴洛西訪台」？　大陸外交部一句話回應

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登、中國國家主席習近平28日的通話約2小時17分鐘，此時恰逢美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將展開亞洲之行，外界傳言裴洛西訪台肯定是兩人會談內容之一。對此，大陸外交部新聞發言人對此問題也做出了回應。

7月29日的大陸外交部例行記者會上，外交部發言人趙立堅回應，「大家都非常清楚，這次通話是在佩洛西眾議長一直計劃訪台的背景下舉行的。」

趙立堅重申，中國政府和中國人民在台灣問題的立場是一以貫之，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這點。

趙立堅說，正如國家主席習近平強調，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。

美國總統拜登、中國國家主席習近平28日通話約2小時17分鐘，討論主題包括台海危機、烏俄戰爭以及氣候變遷等可能合作領域。

此外，對於美國白宮發言人表示，拜登總統在同習近平主席通話中提到了新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」問題。

趙立堅也闢謠，白宮發言人稱中美元首通話提到新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」，是虛假信息。關於新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的說法純粹是謊言。