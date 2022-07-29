美學者：裴洛西若訪台　美軍可能派F-22戰機中隊護送至松山機場

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計29日率團出訪亞太地區，可能訪台的消息引發中國政府不滿。美國智庫2049項目研究所資深主任易思安認為，若裴洛西真的訪台，考慮到中國發出的威脅，美軍可能派出一個F-22戰機空軍中隊，直接護送她到松山機場。

美國之音29日報導，中國政府對於裴洛西可能訪台的消息感到不滿，強調若美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。而裴洛西迄今以安全疑慮為由，不願討論出訪行程，依據消息，她的亞洲行預計造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，而台灣行程列暫定。

針對裴洛西可能訪台一事，易思安（Ian Easton）認為，裴洛西訪台並不會引發台海危機，且她應該要訪台，在面對中方脅迫或恫嚇手段時退縮，這樣做的代價就是在錯誤時間點發出錯誤訊息，「我不認為她會退讓，我認為她會去台灣」。

易思安進一步說明，裴洛西其實早在今年4月就有訪台計畫，但因確診新冠取消行程，中方此時做出強烈反應，是因為北京政府從美國白宮、五角大廈等行政部門看到機會，這些機構發出「脅迫是有用的」的訊號。

不過，他並不認為中方真的會做出攻擊行動，「我認為北京是在虛張聲勢」，因為挑起與美國的危機或衝突並不符合中方利益，假若真的攻擊美國眾院議長，那麼美中就會開戰，「我並不認為北京會瘋狂到想要和美國發生戰爭」。

至於美方是否還是為此做好準備，易思安指出，由於中國政府發出的威脅，若裴洛西真的到訪台灣，「至少會有一個F-22戰機空軍中隊護送」，且美國在日本沖繩有嘉手納空軍基地，「她搭乘的飛機將於美國空軍護送至松山機場，確保沒有危險事故發生」。