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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹球場560萬開幕活動竟是國小代辦　民代揪3疑點...市府反擊了

▲▼立法院 立委邱顯智召開「沒驗收就搶開打，開幕式找國小代辦。竹市棒球場是拼運動還是拼選舉？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智28日召開記者會，踢爆球場開幕活動竟由新竹市舊社國小來「代辦」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

時代力量立委邱顯智28日召開記者會，踢爆球場開幕活動非由新竹市府來採購辦理，也非由委託營運的「龍來公司」親自辦理，而是由新竹市舊社國小來「代辦」。對此教育處表示，市府與各級學校長期是夥伴關係，近年竹市推廣新校園運動，教育處也為學校辦理通學步道建置、校舍改建、校園整體規劃等，教育處與學校以各自專業相互配合，為新竹市教育發展奠定穩定基礎。

邱顯28日與新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊，針對新竹市立棒球場開幕活動採購竟委託新竹市國民小學代辦，採購流程涉有瑕疵等情事，召開記者會。

▲▼立法院 立委邱顯智召開「沒驗收就搶開打，開幕式找國小代辦。竹市棒球場是拼運動還是拼選舉？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱顯智認為，雖然依據《政府採購法》第40條第1項的規定，採購可以洽由其他具有專業能力的機關代辦，但是這些標案，從經費的來源到採購案的舉辦，都讓人充滿疑惑。

林彥甫指出，新竹市棒球場未驗收就搶先開打，恐違反政府採購法，先前有專家質疑，12億的球場改建丟給「教育處體健科」恐超出負荷，560萬的開幕活動標案，竟由「舊社國小」來代辦，令人匪夷所思。

林彥甫提出三點質疑：第一、國小業務與球場開幕毫無關聯，市府為何找國小代辦？第二、市府若是考量地緣鄰近，那為何捨近求遠，不交給隔街步行一分鐘的民富國小，反而由兩公里外的舊社國小代辦？第三、該標案5/24結標後，原訂6/18就要辦開幕活動，等於不到25天就要辦出560萬的大活動，執行難度讓人望之卻步，結果恰好有一家投標並得標，投標金額更恰好是預算金額的560萬，不多也不少，未免太巧。

蔡惠婷也指出，除了舊社國小代辦新竹球場外，還舉辦了110年的萬聖節遊行，高峰國小協助市府舉辦了109年、108年的萬聖節遊行，而頂埔國小則協助市府辦理拍攝以通學步道為主題的市政宣導影片。

邱顯智認為，雖然依據《政府採購法》第40條第1項的規定，採購可以洽由其他具有專業能力的機關代辦，但是這些標案，從經費的來源到採購案的舉辦，都讓人充滿疑惑。

教育處表示，市府與各級學校長期是夥伴關係，近年竹市推廣新校園運動，教育處也為學校辦理通學步道建置、校舍改建、校園整體規劃等，教育處與學校以各自專業相互配合，為新竹市教育發展奠定穩定基礎。

教育處指出，相關採購流程一切合法，教育處與學校長期為夥伴關係，如語文競賽、舞蹈及音樂比賽、節慶活動等由學校輪流協辦，且相關活動皆由教育處主責、協調市府跨局處人力支援，竭力為全體市民朋友服務。

市府秘書楊汶璇指出，民代列舉相關活動，不分黨派皆有民代熱情參與，拍照留念、打卡都有留下記錄，對於部分民代是否選擇忽視活動現場全體市府人員的努力及成果，為了選舉刻意混淆視聽，都不樂見，更對此感到遺憾。

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