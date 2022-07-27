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新竹改建虎林棒球場「廠商擺爛」　投手丘打擊區竟找學生搬磚挖土

▲1500萬竹市虎林球場　家長：投手丘、本壘打擊區由學生收尾。（圖／民眾黨新竹市競選團隊提供）

▲民眾黨新竹市競辦今日開記者會，痛批新竹市府日前的虎林球場工程竟讓學生收尾。（圖／民眾黨新竹市競選團隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場接連爆出場地缺失、安全疑慮，一波未平，一波又起， 民眾黨香山區市議員參選人葉國文，與學生家長吳先生、民眾黨北區市議員參選人蔡文盛、西區市議員參選人施淑婷，一同召開記者會，爆出耗費1500萬的虎林簡易棒球場工程，最後的投手丘、本壘打擊區的工程，竟然要靠學生完成。

學生家長吳先生表示，因孩子打棒球，所以虎林簡易棒球場從整地到完工，自己都看在眼裡，工程最後的投手丘、打擊區等都沒有完成，才發現承包廠商原來不會做這個工程，後來只能由新竹棒委的柳主委帶著高中棒球隊的教練團和學生，扛著磚頭、看著書本，才將投手丘和本壘板完成。同時質疑，如果新竹市政府真的如林前市長所聲稱的建立了公共工程的嚴格管控機制，為何還需要學生們「神救援」？

▲1500萬竹市虎林球場　家長：投手丘、本壘打擊區由學生收尾。（圖／民眾黨新竹市競選團隊提供）

▲家長在記者會表示，市府日前耗費1500萬的虎林簡易棒球場工程，最後的投手丘、本壘打擊區的工程最後竟然是學生完成。

民眾黨新竹市香山區市議員參選人葉國文表示，新竹市政府曾在2016年施作虎林簡易棒球場工程，投入千萬預算，但是廠商做到最後竟然，是麻煩棒球協會幫忙請高中棒球隊的同學一起弄好的，相當誇張，這樣都能驗收通過，新竹市政府到底有沒有在把關？竟然要學生來幫上千萬的市府公共工程擦屁股。

民眾黨新竹市北區市議員參選人蔡文盛表示，專業球場與公園綠地截然不同，需要專業廠商設計施工，新竹市政府在棒球場這部分卻是一再讓無經驗的廠商施作，最後居然還能驗收成功，實在令人匪夷所思。

▲新竹改建虎林棒球場「廠商擺爛」　投手丘打擊區竟找學生搬磚挖土。（圖／民眾黨新竹市競辦提供）

▲▼有家長出面指控，虎林球場改建最後由學生搬磚收尾。

▲新竹改建虎林棒球場「廠商擺爛」　投手丘打擊區竟找學生搬磚挖土。（圖／民眾黨新竹市競辦提供）

教育處說明，虎林簡易棒球場是市府積極爭取閒置土地改建，在最重要的投手丘及本壘板設置過程，市府協請棒委會給予施工廠商專業諮詢、提供意見，由市府與棒委會攜手合作，完工後也成為新竹市社區棒球、基層訓練的重要場地，過去2年累計突破5萬人次使用。

教育處說明，為讓棒球場更貼近、符合球員真實需求，工程單位尋求新竹市棒委會建議，向使用者、專業教練及球員進行諮詢，使成果最貼近選手的需要，並由棒委會教練指導球員進行測試，再依其意見修正，攜手合作完成棒球場設置。

▲新竹改建虎林棒球場「廠商擺爛」　投手丘打擊區竟找學生搬磚挖土。（圖／民眾黨新竹市競辦提供）

▲市府解釋，是為讓棒球場更貼近、符合球員真實需求，工程單位尋求新竹市棒委會建議，向使用者、專業教練及球員進行諮詢，並由棒委會教練指導球員進行測試，再依其意見修正，攜手合作完成棒球場設置。

市府表示，市府積極向國防部爭取閒置的新竹市空軍20、22村眷改用地，105興建佔地5.6公頃之虎林棒球場，並進行周邊綠美化工程，完成後由新竹市體育會棒球委員會進行認養，並簽訂認養契約。

市府說明，棒委會於場地完工後依新竹市運動場地認養辦法向體育場申請認養，依認養契約規定，運動場地之水費、電費、環境清潔費應由認養自行負擔，運動場地之設施設備修繕亦同。

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