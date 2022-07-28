粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

記者陳凱力／新竹報導

今年夏季炎熱，火燒車意外頻傳，不分油車與電車，新車與老舊車輛，都有火燒車風險，引此也引起民眾特別注意，紛紛討論如遇火燒車應如何緊急應對。新竹市竹北本月23日就發生一起火燒車事件，車輛冒煙後迅速起火，由於火勢猛烈黑煙狂竄，加上地處人車密集區，警消不敢大意緊急派員撲滅。

▲近日天氣炎熱，高溫讓小貨車外溢的柴油直接點燃燃燒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

23日下午，竹北警分局獲報，竹北市公所前有小貨車突然自燃起火。因地點位於市公所前，人、車潮較為密集，深怕波及其他路過民眾，警消不敢大意，迅速趕赴現場進行交通管制及人群疏導，並通報消防人員到場滅火。

▲▼小貨車燒到剩骨架，所幸未造成火勢擴大及其他人員傷亡。





經瞭解，車主出門購買柴油準備回家裝填耕耘機，行駛途中發現後車斗有燃燒所產生的煙霧，故緊急將車輛停放於竹北市公所前。經調閱監視器查看，才發現車後斗放置的一大桶柴油，因未確實栓緊瓶蓋而脫落，並於行駛間不斷撒出，由於當時天氣炎熱，氣溫飆高，灑覆在車斗上的柴油經過高溫日曬，以及車體溫度加溫，直接冒煙起火，所幸及時滅火及時，無人員傷亡。



警方也呼籲民眾，近日天氣炎熱，上路前應檢查車輛狀況，也應注意車上物品綑綁牢固，隨時注意車子狀況，避免因溫度過高發生危險。

▲▼近日火燒車意外頻傳，引起民眾注意。

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