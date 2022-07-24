連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭





▲新竹球場開幕2天，因發生接二連三的球員受傷，有安全疑慮喊卡。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場接連爆出場地缺失、安全疑慮，引起桃園市議員參選人凌濤「3疑點」，包含預算追加、驗收通過卻還有諸多缺失，以及因豆腐渣工程被起訴的艾奕康工程顧問、曾發生偷工減料、違反公安導5名工人活埋的巨佳營造（原順福營造），竟可以在承接新竹棒球場後，還有超過6成的標案在新竹市。對此，市府回應，廠商遴選均依政府採購法公開招標、評選，一切依程序辦理。

凌濤臉書：

對此，新竹市府則表示，廠商遴選均依政府採購法公開招標、評選，一切依程序辦理。

▲新竹市議員、國民黨新竹市長參選人林耕仁說，負責新竹球場的監造廠商「艾奕康」不僅0運動場承攬經驗，還陸續標下新竹市政府許多工程，其中不乏「限制性招標」。（圖／林耕仁團隊提供）

新竹球場華麗開幕引起全台球迷熱血，只是原本預計連辦3場比賽的新竹球場，在前兩天比賽結束，先是22日發生味全龍外野手張祐銘在第9局跑壘過中跌倒，以及三壘手劉基鴻在手臂處理滾地球時，不規則彈跳傷到手指、退場休息，23日又爆出味全龍老將林智勝走回休息區時，踩到樓梯邊角跌倒，最後還有富邦悍將外野手林哲瑄在飛撲接球時，左肩挫傷導致傷退。

新竹地檢署也有不少檢察官是棒球迷，不只現場支持比賽，更是全程監看，對於造成選手受傷的細節更是高度重視，甚至非常擔心影響球員後續發揮。

據了解，從棒球場開幕至今的諸多缺失，包含觀眾席地板破裂、廁所門鎖裝反、攝影機架疑慮、外野小石頭太多、草地不平整、球場土質太鬆且紅土顆粒較粗、容易造成不規則彈跳等對於觀眾、球員有疑慮的問題都已進行剪報，甚至還有預算追加、發包工程0經驗、限制性招標等問題，地檢署也表示，會「主動介入、積極調查、全方面偵辦」。

▲新竹球場問題同時引起法界重視，據了解，新竹地檢署這2日已經在進行剪報蒐集。（圖／記者黃克翔攝）

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