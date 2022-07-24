　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭

▲▼ 新竹球場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹球場開幕2天，因發生接二連三的球員受傷，有安全疑慮喊卡。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場接連爆出場地缺失、安全疑慮，引起桃園市議員參選人凌濤「3疑點」，包含預算追加、驗收通過卻還有諸多缺失，以及因豆腐渣工程被起訴的艾奕康工程顧問、曾發生偷工減料、違反公安導5名工人活埋的巨佳營造（原順福營造），竟可以在承接新竹棒球場後，還有超過6成的標案在新竹市。對此，市府回應，廠商遴選均依政府採購法公開招標、評選，一切依程序辦理。

凌濤臉書：

對此，新竹市府則表示，廠商遴選均依政府採購法公開招標、評選，一切依程序辦理。

▲無經驗卻得標新竹球場　他曝「狂包市府工程」還有限制性招標。（圖／林耕仁團隊提供）

▲新竹市議員、國民黨新竹市長參選人林耕仁說，負責新竹球場的監造廠商「艾奕康」不僅0運動場承攬經驗，還陸續標下新竹市政府許多工程，其中不乏「限制性招標」。（圖／林耕仁團隊提供）

新竹球場華麗開幕引起全台球迷熱血，只是原本預計連辦3場比賽的新竹球場，在前兩天比賽結束，先是22日發生味全龍外野手張祐銘在第9局跑壘過中跌倒，以及三壘手劉基鴻在手臂處理滾地球時，不規則彈跳傷到手指、退場休息，23日又爆出味全龍老將林智勝走回休息區時，踩到樓梯邊角跌倒，最後還有富邦悍將外野手林哲瑄在飛撲接球時，左肩挫傷導致傷退。

新竹地檢署也有不少檢察官是棒球迷，不只現場支持比賽，更是全程監看，對於造成選手受傷的細節更是高度重視，甚至非常擔心影響球員後續發揮。

據了解，從棒球場開幕至今的諸多缺失，包含觀眾席地板破裂、廁所門鎖裝反、攝影機架疑慮、外野小石頭太多、草地不平整、球場土質太鬆且紅土顆粒較粗、容易造成不規則彈跳等對於觀眾、球員有疑慮的問題都已進行剪報，甚至還有預算追加、發包工程0經驗、限制性招標等問題，地檢署也表示，會「主動介入、積極調查、全方面偵辦」。

▲▼ 新竹球場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹球場問題同時引起法界重視，據了解，新竹地檢署這2日已經在進行剪報蒐集。（圖／記者黃克翔攝）

►鄰居：陌生人常進出你家　他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空

►戲水斷指童現況曝！撿回接上仍發黑　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

►新竹氣象站主任突倒地無心跳　一連幸運巧合強關鬼門成功續命

►無經驗卻得標新竹球場　他曝「狂包市府工程」還有限制性招標

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
女溯溪卡石縫1天1夜亡　救難人員護頭暖喊「忍耐一下」
生日送媽「8萬元蛋糕」　本體真面目曝光！萬人驚呆
研究：「這性別」更容易出現新冠後遺症
沒有中間人！　江宏傑「聯繫福原愛」靠這方式
連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭
廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了！
小情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭

快訊／南投再傳溺斃！男疑釣魚遭溪水沖走　5公里外尋獲已身亡

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神「保齡球式」撞7機車

不堪老婆羞辱「尊嚴盡失」求離　退伍軍人敗訴理由曝

驚悚片！高雄男「喝醉躺路邊睡」下秒遭計程車輾過　送醫不治

動容！女溯溪卡石縫1天1夜亡　救難人員護頭暖喊「忍耐一下」

快訊／台南小隊長騎車查案！安平碰撞轎車　「血流一地」搶救不治

揪辣妹玩調教SM！他蒙眼被上銬...爽完驚覺約到男兒身

獨／同地點連兩起！2女登唐麻丹山迷路受傷　搜救人員疲於奔命

護理師人妻偷吃！熱戀小王3個月就搬家　判賠金額讓綠帽夫更崩潰

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

天使拉拉「自己拿藥吃」14顆一口吞！完全不怕苦

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭

快訊／南投再傳溺斃！男疑釣魚遭溪水沖走　5公里外尋獲已身亡

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神「保齡球式」撞7機車

不堪老婆羞辱「尊嚴盡失」求離　退伍軍人敗訴理由曝

驚悚片！高雄男「喝醉躺路邊睡」下秒遭計程車輾過　送醫不治

動容！女溯溪卡石縫1天1夜亡　救難人員護頭暖喊「忍耐一下」

快訊／台南小隊長騎車查案！安平碰撞轎車　「血流一地」搶救不治

揪辣妹玩調教SM！他蒙眼被上銬...爽完驚覺約到男兒身

獨／同地點連兩起！2女登唐麻丹山迷路受傷　搜救人員疲於奔命

護理師人妻偷吃！熱戀小王3個月就搬家　判賠金額讓綠帽夫更崩潰

首曝高科技內裝！福斯Tiguan休旅車大改款離正式發表不遠了

新竹球場投手丘偏低　牛棚投手尿急跑好遠

台南最新水上棧道啟用！看水漾森林、賞夕陽　住進絕美星空豪華帳篷

熱到爆！吹冷氣前「多1小動作」　台電證實：電費能省215元

金廣鉉關注前兄弟洋投象魔力　SSG教頭宣布27日升一軍

你的雪花牛不是雪花牛？營養師揭真相　熱量爆表「霜降也有假」

戴資穎、周天成台北賽都奪生涯第4冠　追平最多2組地主奪冠紀錄

惡霸犬愛上鄰居家「吹電扇玩水」每天串門子　媽笑：要吃飯才回來

男偶像爆經紀公司吸血惡行！　逼簽20年約「想解約需付3.5億」

尖峰時間災難　她搭捷運遇「1恐怖NG行為」：熱呼濕透的！

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

即／行人闖平交道遭區間車撞擊　四肢分離慘死

新撞擊視角曝！林志穎自撞意外　狂偏騎上指示桿起火

快訊／台南小隊長騎車碰撞轎車　血流一地搶救不治

16歲少女偷騎機車車速過快撞上轎車命危　急救後恢復心跳

快訊／嘉義民雄轎車自撞分隔島！駕駛搶救不治

台南新化分局遭爆吃案　警員和所長全記過

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

全民爆紅慘了！「工地神飲料」助高雄男　網路永流傳大頭照

柬埔寨淘金「2台男淪豬仔」　家屬砸210萬救人

快訊／CITYLINK南港店傳火警　警消入內搜索中

球棒哥車被刻字氣炸　反擊竟砸錯車

保全修水管遭酒駕撞死　肇事男竟先回地下室停車

更多熱門

相關新聞

走新竹球場「翻船」　林智勝吃止痛藥

走新竹球場「翻船」　林智勝吃止痛藥

味全龍23日在新竹球場交手富邦悍將，味全龍老將林智勝賽前練習在回到休息室過程中不慎跌倒，今天林智勝出現在球場，但走路仍有點一跛一跛，林智勝透露，「昨天吃止痛藥上場。」

新竹球場開箱是業配！台南Josh道歉：不夠專業

新竹球場開箱是業配！台南Josh道歉：不夠專業

新竹8月換場地　味全龍向市府提建議

新竹8月換場地　味全龍向市府提建議

12億球場2天喊卡　味全龍說話了

12億球場2天喊卡　味全龍說話了

林智堅「3個優先」自清論文原創　趙少康批：不怕抄襲標籤跟一輩子？

林智堅「3個優先」自清論文原創　趙少康批：不怕抄襲標籤跟一輩子？

關鍵字：

新竹球場林智堅味全龍

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

廖家儀等紅燈遭追撞！傷勢曝光

「食蟻獸」來看診　獸醫見真相笑翻

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面