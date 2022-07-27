「國家賠償才是林哲瑄受傷的重點」　林耕仁：醫療費只是私了

▲林哲瑄撲接後傷勢引起各界關注。（圖／富邦悍將提供）



記者陳凱力／新竹報導

斥資12億的新竹棒球場風光重啟卻讓球迷罵翻，其中富邦右外野手林哲瑄因為球場外野草皮有細沙、碎石，撲接後不適下場，經檢查發現左肩關節唇破裂，恐影響生涯。雖然林智堅已公開表示，願負起手術醫療費用，但國民黨新竹市長參選人林耕仁認為：「問題不在醫藥費，是國家賠償！」

林耕仁表示，用公共預算建造的棒球場，未驗收就開放使用，造成職業棒球選手受傷，這是政府決策者的政策錯誤，導致人民的身體和財產權受到侵害的問題，根本不是前市長林智堅個人與球員之間的賠償問題。

▲林耕仁認為，球員在新竹球場受傷的問題，前新竹市正副市長及市府團隊應負起責任。（圖／林耕仁競選團隊提供）



他舉例：如同車商明知一批新車機械結構有問題，可能導致意外，但仍執意賣給消費者，致使駕駛車禍受傷。作為加害者的車商，不僅要負擔駕駛的醫藥費，還要連帶賠償駕駛不能上班賺取薪水、駕駛的雇主因員工受傷使公司不能正常營運的損失，甚至其他購買同車款的消費者，也有請求賠償的權利。

「誰下令未驗收的球場可以使用？」林耕仁說「答案很明顯」，5月17日市府發布林智堅視察棒球場的新聞稿中，林智堅當時就預告「相約市民7月一起看球」，因此認為「這就是林智堅下令7月一定要開放使用的關鍵證據！」

▲新竹市立棒球場開幕2日突然喊卡。

林耕仁說，林智堅掏私人腰包付醫藥費想「私了」，莫非是想掩蓋背後決策的重重黑幕？

他認為「在5月下令二個月後要使用」的林智堅前市長，才是必須在法律上、行政上以及政治上咎責的對象；而市府明知未驗收通過即開放比賽，讓隊員受傷，也涉及政府機關怠於執行職務，公有公共設施的設置或管理有欠缺，其後產生的球員受傷、球團受害、球迷受損，新竹市政府絕對要責任一肩扛起。

林耕仁也指出，已經委請張耀宇律師組成法律團隊，要主動協助球員、球團向市政府提出國家賠償，同時要求市政府必須向前市長林智堅、甚至已經辭職的沈慧虹副市長兩位昔日公務員進行求償，「這才是林智堅、沈慧虹以及市政府，真正負起責任的方式」。



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