林智堅論文門再燒！李妍慧辭中華大學董事長　校方證實22日生效

▲中華大學證實，李妍慧已辭去董事長一職且於7/22生效。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案沸沸揚揚，雖然台大和中華大學都已進入審議程序，不過後續仍在發酵，今日更傳出中華大學校董李妍慧已於21日請辭，且於22日生效。中華大學今證實，李妍慧董事長為維護校譽，消除外界對政治干預學術的誤解，決定辭去董事長暨董事職務，校方予以尊重與肯定。

中華大學證實李妍慧辭職消息，校方表示，李妍慧董事長為維護校譽，消除外界對政治干預學術的誤解，決定辭去董事長暨董事職務，校方予以尊重與肯定。董事會將依規定儘速選出新任董事長。

中華大學重申，學校在32年前由15位出資人創辦，董事維持一人一席，董事長輪流擔任，絕無外界所傳單一財團掌控董事會，也絕無董事會干涉校務事例。

關於2008年林智堅論文爭議事件，中華大學強調，學校已組成獨立調查的審議委員會，將早日完成調查，對各界的關注給予交待，並還給學校平靜的學術環境。

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