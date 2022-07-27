林智堅陷論文門風暴　張善政給建議：全盤講清楚對他最好

▲國民黨桃園市長參選人張善政今日受訪時，針對余正煌出面發表聲明時表示，一些細節透露也好，慢慢地讓這個論文事情變得更明顯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲與新竹球場案炒得沸沸揚揚，競爭對手國民黨的張善政27日受訪時表示，隨著余正煌的聲明出來，一些細節慢慢地透露，讓論文的事情變得更明顯，民眾心中的那把尺更有判斷依據；張善政認為，林智堅自己應該把全盤細節都講清楚，這對他是最好的事情。

張善政今天下午出席八德區市議員參選人楊朝偉服務中心揭牌儀式，會後接受媒體提問，林智堅論文案與新竹棒球場，綠營人士如林濁水發臉書：建議蔡英文跟林智堅切割決斷；高嘉瑜說一屍五命，張院長怎麼看？

張善政指出，「論文的事情，今天余正煌先生有發表聲明，我一直在說，「政治人物的誠信比學問重要」，民眾心中自己有一把尺，隨著余正煌的聲明出來，其他一些細節慢慢地透露，慢慢地讓論文事情變得更明顯，民眾心中的那把尺更有判斷依據。我覺得，林智堅本人應該把全盤細節都講清楚，這對他是最好的事情。」

至於綠營內部有人說要「換堅」，張善政認為，「我覺得，這是民進黨內部事情，對於這種猜測事情，我們不做評論。」

另外，新竹棒球場的問題仍然有很多問題，林智堅道歉很多次但爭議仍然沒有平息，張善政認為，「我覺得，現在球場已經變成這個樣子，抱歉也沒有用，畢竟他的戶籍已遷離新竹在桃園選市長了，所以現在沒有任何身分說『抱歉』或是『負起責任』，我認為他再怎麼講都沒有用，先前做的這些事情，希望能夠與市府的人討論怎樣彌補、多聽球迷意見、多聽球員意見，但不用再道歉了，道歉一百遍也沒有用。」

至於張昨天在臉書稱林哲瑄為旅長事件被網友酸，他如何看待？張善政強調，「那件事情我要跟不只是球員還有所有大眾說聲抱歉，希望他能儘快康復。」

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