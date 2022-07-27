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竹市棒委會勘新竹球場　紅土區還要挖除表層後再補上細紅土

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）
▲陳章賢代理市長今邀竹市棒委會現勘，針對新竹市立棒球場紅土、草皮改善等問題提出改善建議。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

關於新竹市立棒球場改善項目，陳章賢代理市長今（27）日邀新竹市棒球委員會阮瀚逸總幹事、龍來球場股份有限公司等相關單位，針對球場紅土、草皮區進行會勘；另也針對攝影台位置，確認合適的轉播設備擺放區。陳章賢表示，針對各使用者所提出的建議，市府將嚴謹評估施作程序與方式，讓所有的項目能夠盡速改善到位。

新竹市棒委會阮瀚逸總幹事表示，因天氣炎熱、含水量嚴重不足，且新竹風勢強大，各噴頭澆灌部分嚴重受到風阻，交接介面於風大時將有水量不足狀況，造成草皮枯黃、紅土過乾。

他建議，應該增加草皮澆灌頻率，確保每個場地介面、交接縫處都能夠完整噴灑；紅土區則將針對各黏土層、砂礫等成分，提出建議挖除表層土礫，清除石頭後，再補上細紅土，加強硬度等相關施作工法之建議。

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市棒委會阮瀚逸總幹事針對草皮、紅土區提出詳細的改善建議。

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

市府指出，因現場紅土顆粒太大，會勘後將依據葉君璋總教練於賽前整理的一壘壘包狀態，試做一壘往本壘整段紅土區，並請味全龍球團確認無誤後，進行球場紅土區調整。

此外，棒球場內、外所需環境調整，包含球員休息區、內外野、燈光與打擊視覺區等議題進行盤整，市府也邀請場地改善小組就各項目給予意見，本日由龍來球場股份有限公司、新竹市體育會棒球委員會進行改善項目確認，明（28）日將召開改善小組會議，並邀集球員工會代表、球團代表加入，期望以使用者的角度來進行改善。

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

▲▼除了紅土區、草皮，其他攝影轉播區等缺失，代理市長陳章賢也一一勘查。

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹球場因多項缺失引起民眾關注。

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

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