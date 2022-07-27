可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水　軟爛小海豹有伴了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府與LINE貼圖合作，在愛河灣打造巨大化充氣裝置，首波由超人氣貼圖「無所事事小海豹」打頭陣，成功吸引目光。昨(26日)傍晚，第2個充氣裝置「PP mini小小企鵝」也穿戴著泳圈下水消暑去，再度吸引大批網友按讚分享，直呼高雄太美了。

為迎接2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，市府首度集結6位來自高雄「台灣IP」超人氣貼圖明星作為活動大使，讓LINE聊天室中的虛擬角色立體化、巨大化，在愛河灣迎接後疫情時代即將到訪高雄的旅客。

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▲小海豹以軟爛姿態漂浮在愛河灣。（圖／記者許宥孺攝）

▲「聊療漂漂河」第一位角色「無所事事小海豹」現身高雄愛河灣，吸引民眾拍照打卡。（圖／高雄市文化局提供）

日前，由超人氣貼圖「無所事事的小海豹」打頭陣，以一貫的軟爛姿態漂浮在愛河灣上，首度曝光就造成大轟動，成為目前高雄最熱門的打卡拍照景點。

市長陳其邁昨日於臉書發文發布「PP mini小小企鵝」點燈下水圖片，狂吸2.2萬名網友按讚，貼文也吸引高雄子弟、本土劇演員楊皓崴留言讚嘆「高雄好美」。網友也直呼「超萌」、「太誇張，意圖使人在這麼熱的天氣去高雄！」、「可以等到6隻可愛的出現，我再去高雄，不然要去高雄熱6次耶」、「看來這週又準備要在衝一波了！」、「這樣就不對了～我們昨天才去ㄟ⋯⋯」、「啊不就還好下個月要去高雄的住房訂好了，不然這下子是要怎麼訂得到住宿啦啦啦…」。

▲▼PP mini小小企鵝穿游泳圈到愛河玩水。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

PP mini小小企鵝搭配特別設計的游泳圈，整體造型寬達20公尺、高達14公尺。療癒貼圖明星目前每晚7點至11點亮燈，預計展期到10月「台灣設計設計台灣」結束，輕軌可搭到光榮碼頭、真愛碼頭欣賞。

文化局說明，「聊療漂漂河」從貼圖角色變成實體化的充氣裝置，過程中無論是執行面、製作面都充滿了難度。在大型的合作案中，不僅在圖面與角色姿勢上需要多次來回討論、確認與協調；而來到現地，包含前置準備、布料裁切與場域的挑選、風向及風切評估甚至是現場的充氣與安裝等都是辛苦的挑戰，此外更需要安排潛水人員協助拉水下纜繩來定位並確保裝置物的安全。

▲小海豹有伴啦！PP mini小小企鵝穿游泳圈到愛河玩水去。（圖／翻攝自陳其邁臉書）