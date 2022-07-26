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獨／情侶確診天天床戰！他解隔「射出一坨血」嚇哭：精盡人亡？

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子與女友同時確診，兩人隔離7天沒事做，天天揪床戰，沒想到男子在解隔日射出一坨血，小情侶直接聯想到「該不會精盡人亡」，還在網路搜尋「精盡繼之以血」，嚇得趕緊到泌尿科求診。所幸就診檢查後無大礙，醫師開立藥物並提醒男子改善生活習慣，避免過度激烈性行為，男子這才放寬心。

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲情侶隔離期間天天做愛，男子解隔日射出一坨血嚇傻了。（示意圖／ETtoday資料照）

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「醫生！醫生！我會不會精盡人亡？」收治病例的天民泌尿科診所副院長蔡嘉駿表示，一名年輕男子日前到院求診，驚恐地向他說，日前確診新冠肺炎隔離在家，解隔後發現射精見血，擔心恐會「精盡人亡」。

男子坦言，他和女友相繼確診，兩人一起在家隔離，關在房間沒事做，就常常「做愛做的事」，短短一個禮拜就做了很多次，光是解隔日當天，床上運動就做3次，結果噴出一坨血，他和女友嚇壞了。他自己上網查詢，就有資料曾說到「精盡繼之以血」，也就是說，沒了精子就會出血，嚇地直問醫師「是真的嗎？」

▲泌尿科醫師蔡嘉駿。（圖／記者許宥孺攝）

▲天民泌尿科副院長蔡嘉駿。（圖／記者許宥孺攝）

蔡嘉駿解釋，年輕情侶常不懂得節制，通常在快速射精、多次射精，或是過於激烈的性行為情況下，猛烈撞擊造成精血症。

治療部分，首要判斷「血從哪來」。蔡嘉駿分析，假設男子戴著保險套或是DIY檢查，射精後發現沒有血，就可判斷是女生婦科疾病或子宮頸問題；相反的，男子戴保險或DIY射精後仍有血，代表精血症機率高。

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲蔡嘉駿醫師提醒，性行為不宜過於激烈。（圖／免費圖庫pixabay）

蔡嘉駿指出，精液有95%是前列腺液和儲精囊液體，會出現精血症通常是攝護腺和儲精囊慢性發炎，造成血管擴張，射精擠壓時就會出血。另外，也可能是性傳染病、癌症，建議患者進一步鑑別診斷。

蔡嘉駿強調，精血症患者無須過度恐慌，因為精血症有80%的機會都是慢性發炎，建議患者改善生活習慣，例如避免熬夜、久坐，少碰菸、酒、檳榔和辛辣食物，也提醒男子要戴保險套，安全性行為為主。

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