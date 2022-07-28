打328通電話騙嘸錢...機房半個月就被抄　最慘詐團5人判刑定讞

▲詐騙集團在高雄、台南設立機房，成員有5個人，共打了328通電話，卻沒騙到半毛錢，機房不到半個月就被破獲。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

以周姓男子為首的詐騙集團，2017年間分別在高雄、台南等地設立機房，冒充公安人員打電話給中國民眾，以信用卡遭盜刷的手法進行詐騙，集團成員5個人共打了328通電話，卻沒騙到半毛錢，機房不到半個月就被破獲。一審依「一罪一罰」的詐欺未遂罪判周男等人徒刑4到5年，上訴二審後，周等人坦承犯行，法官改判3年6個月到2年10個月不等徒刑，周等人再上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

判決書指出，周男在2017年3月間以每個月5萬元的薪水招募成員，先在高雄市設立機房，因懷疑被警方盯上，又轉移至台南市，4月初集團成員以冒充中國武漢市公安人員打電話給中國民眾，再誆騙信用卡遭盜刷等手法行騙，沒想到機房開張半個月就被警方查獲，集團5名成員被逮，機房設備也被查扣。

檢、警查出，共有328人接到詐騙電話，但卻無人匯款，高雄地院審理認為，集團每打一通電話就構成一件詐欺未遂罪，共觸犯328罪項詐欺罪，將5人重判5年到4年不等徒刑。

周男等人不服上訴，高雄高分院審理時，周男等人都坦承犯行，法官改判3年6個月到2年10個月不等徒刑，周男等人再以許多被害人未接電話，以及電話不同、住址和身分證卻相同，應視為同一位被害人等理由求減刑，不過上訴到最高法院被駁回，全案定讞。