　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打328通電話騙嘸錢...機房半個月就被抄　最慘詐團5人判刑定讞

▲星座,占卜,金牛座,摩羯座,處女座,省錢,。（圖／pexels）

▲詐騙集團在高雄、台南設立機房，成員有5個人，共打了328通電話，卻沒騙到半毛錢，機房不到半個月就被破獲。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

以周姓男子為首的詐騙集團，2017年間分別在高雄、台南等地設立機房，冒充公安人員打電話給中國民眾，以信用卡遭盜刷的手法進行詐騙，集團成員5個人共打了328通電話，卻沒騙到半毛錢，機房不到半個月就被破獲。一審依「一罪一罰」的詐欺未遂罪判周男等人徒刑4到5年，上訴二審後，周等人坦承犯行，法官改判3年6個月到2年10個月不等徒刑，周等人再上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

判決書指出，周男在2017年3月間以每個月5萬元的薪水招募成員，先在高雄市設立機房，因懷疑被警方盯上，又轉移至台南市，4月初集團成員以冒充中國武漢市公安人員打電話給中國民眾，再誆騙信用卡遭盜刷等手法行騙，沒想到機房開張半個月就被警方查獲，集團5名成員被逮，機房設備也被查扣。

檢、警查出，共有328人接到詐騙電話，但卻無人匯款，高雄地院審理認為，集團每打一通電話就構成一件詐欺未遂罪，共觸犯328罪項詐欺罪，將5人重判5年到4年不等徒刑。

周男等人不服上訴，高雄高分院審理時，周男等人都坦承犯行，法官改判3年6個月到2年10個月不等徒刑，周男等人再以許多被害人未接電話，以及電話不同、住址和身分證卻相同，應視為同一位被害人等理由求減刑，不過上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
育兒津貼加碼到5千！　8月新制一次看
41歲張嘉郡生了！　試管多次「迎來小虎妹」
LIVE／論文門到底誰抄誰?　林智堅、余正煌說法各有貓膩
太熱！車主買油「沒蓋緊」灑出來　小貨車燒成火球
即時民調／林智堅論文、棒球場夾擊　民進黨要「換堅」嗎？
14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」！　鬼月前震撼教育畫面曝
明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

快訊／邊境管制措施再鬆綁？　政院：每周4萬人可滿足需要

花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

陳時中新書推崇林彪　蔣萬安酸：要組「中共台北隊」嗎？

新竹棒球場又傳爭議　時代力量爆：560萬開幕標案由國小「代辦」

《禹英禑》收視破紀錄　女主最愛的「鯨魚」是地球的大禮物　

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

石家莊頒布禁狗令「全面撲殺犬隻」引爆民憤！官方急取消文件

VoLTE用處多、通話品質開掛！　滿足「這3點」才能使用

BA.2.75將取代BA.5成主流！　研究曝：傳染力是BA.5的3倍

社會熱門新聞

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

高雄「鼠窩」斷水電10年　里長曝奇葩事

赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

快訊／台東鹿野熱氣球場地起火！6攤販「全面燃燒」剩支架

老司機載高中妹硬闖萬安管制　結局神展開

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

人夫外遇生子瞞10年　友見1幕倒戈

百萬名車保養完離開　迴轉秒遭無照男撞爛

北市勞動局長涉貪　移送北檢：要報加班費

拆引路布條害死新手背工？專家打臉：真正魔人是他們

18歲女騎士爆頭慘死！混凝土車奪命

即／疑包庇私娼寮　屏東3現任、退休警遭聲押

台鐵宜蘭站傳死傷　司機員遭撞命危

北市勞動局長涉貪　20萬交保

更多熱門

相關新聞

夜間抓螃蟹被攔查　她手掌緊握這一包慘了

夜間抓螃蟹被攔查　她手掌緊握這一包慘了

台南一鄭姓女子在晚上被邱姓男友人載去海邊抓螃蟹，因為邱男沒戴安全帽，半路就被巡邏員警攔下，結果在核對身分時，發現鄭女竟是毒品通緝犯，且一臉緊張兮兮、手掌緊握，原來她手心就有一包安非他命，警方連忙將鄭女上銬，帶回局內偵辦。

BA.5殺進高雄！造船廠10人基因定序出爐

BA.5殺進高雄！造船廠10人基因定序出爐

酒駕男「21天內被抓2次」下場慘　大頭照將登版

酒駕男「21天內被抓2次」下場慘　大頭照將登版

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

老司機載高中妹硬闖萬安管制　結局神展開

老司機載高中妹硬闖萬安管制　結局神展開

關鍵字：

詐騙機房台南高雄

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

黃曉明疑為網紅女友辦「超奢華生日趴」！卡片一行署名露餡

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面