高雄烈日騎車是酷刑！「99秒紅綠燈」目送輕軌空車廂　網全炸鍋

▲高雄機車族太痛苦！常遇99秒紅燈燈。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

類熱浪持續發威！不少高雄騎士都會在停等紅燈時，躲在樹蔭下乘涼；但在沒有林蔭的情況下，停等百秒紅綠燈，還得目送輕軌空車廂離去，對於機車族來說更是一大酷刑，網友直批：「花一大筆錢將台鐵地下化，再花一筆錢把鐵軌又蓋回地面上」、「青春都在等紅綠燈消逝了」。

前鎮、小港市議員參選人朱挺玗表示，輕軌建設完後，好多路口都會有「百秒紅綠燈」，她每天開車經過的是一心路上、成功路靠擴建路這兩個大路口。

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▲不少機車族得頂著大太陽等99秒紅綠燈，目送輕軌空車廂 。（圖／翻攝自朱挺玗臉書）

朱挺玗說，高雄一年有七成的時間像夏天，機車騎士不僅要忍受風吹日曬，等紅綠燈的同時，還得要忍受目送輕軌上沒幾隻小貓的痛苦，建議交通部門協調輕軌班次，並且在巔峰時間縮短紅燈時間。

話題拋出後也掀起民眾炸鍋，紛紛表示「輕軌..讓人趕路時..整個人生都滾起來了！偏偏上班路線..沒有路可以避開它」、「真搞不懂，為什麼要那麼多的騎士和駕駛，在大太陽底下，等待載不到幾個乘客的輕軌列車通過？」、「99秒等完50公尺後下一個路口號誌不連鎖又是另一個99秒紅燈⋯」、「城市血管阻塞，動脈硬化」、「花一大筆錢將台鐵地下化，再花一筆錢把鐵軌又蓋回地面上」、「青春都在等紅綠燈消逝了⋯⋯」。

▲高雄輕軌搭乘人數不多。（圖／記者吳奕靖攝）

▲停等百秒紅綠燈太痛苦！機車族常找路邊樹蔭乘涼。（圖／記者吳奕靖攝）

交通局表示，凱旋四路沿線路口輕軌通車前後週期均設計150秒，為確保輕軌過路口安全，也維持新舊凱旋路各行向左右轉通行需求，採輪放4~5時相設計，平均每時相約通行30~40秒，實施後也確實維護路口各行向左右轉及輕軌通行安全，無重大肇事情況發生。

交通局強調，目前各方向通行秒數設計均考慮其車流量需求。針對用路人反映等候過久，交通局將再就各行向綠燈使用效率進行檢視，以最佳化分配秒數資源，避免用路人不耐久候情事。

交通局指出，未來可朝在不影響各行向用路人安全通行前提下，適度管制轉向，整併時相，可再增加各時相通行時間。