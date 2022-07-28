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社會 社會焦點 保障人權

求再給機會！酒駕男「21天內被抓2次」下場慘　大頭照將登版　

記者吳奕靖／高雄報導　

高雄市一名57歲的吳姓男子因為安全帽帶沒有繫，被警方給攔了下來，結果發現他酒駕，但是資料一查，這才發現他在這個月7日已經有過一次酒駕紀錄，所以他怕被移送，希望警察能放過一馬，不過最後的結局當然是被移送法辦，除了相關刑責之外，還會被公告全名。

▲高雄市一名吳姓男子，21天內2度酒駕被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名吳姓男子，21天內2度酒駕被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在26日凌晨3時多左右，巡邏員警經苓雅區漢昌街時，發現一名騎士安全帽帶未繫，所以將他攔查下來；員警盤查過程中，發現這一味57歲的吳姓男子身上散發濃厚酒味，他才坦承晚間剛與朋友相約在超商騎樓共飲完一瓶高粱酒，不過因爲離家不遠，才會心存僥倖貪圖方便騎車返家。

▲高雄市一名吳姓男子，21天內2度酒駕被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名吳姓男子，21天內2度酒駕被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過他在這個月7日也因為酒駕被移送，連罰款都還沒繳完，現在又酒駕遭攔，雖然當下不斷苦苦哀求員警網開一面，遭到嚴正拒絕，依公共危險現行犯將其逮捕移送法辦，同時依照今年3月31日酒駕新法施，在2019年7月1日起10年內第2次累犯，經裁決確定後，他也會登上「酒駕及拒測累犯」公告專區揭露違規駕駛人全名、照片及違規事實等資訊。

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