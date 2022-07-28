BA.5殺進高雄！造船廠10人篩出陽性　基因定序出爐

▲高雄爆出首例本土BA.5個案，造船廠緊急清消。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄造船廠一名50多歲員工因重複感染，經中央基因定序為BA.5，疫調匡列117名造船廠員工採檢，有10人檢出陽性。經基因定序，其中8人為新確診個案，2人為曾確診個案，部分因病毒量不足基因定序失敗外，已完成7案均無檢出BA.5。

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高雄市25日爆首例本土BA.5個案，市府針對造船廠117名員工進行3次PCR採檢，一採共檢出10人陽性反應，其中8人為新確診個案，Ct介於23-36，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案，Ct介於30-37。衛生局指出，相關檢體有部分經基因定序，因病毒量不足，Ct值偏高而失敗外，共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。

衛生局表示，在失敗檢體中，其中1案為指標個案同船密切接觸者，於7月13日快篩陽確診，7月23日PCR採檢陽性。目前該職場尚待基因定序PCR陽性檢體尚有2件，依據目前實證評估該職場疫情風險不高，且收斂中。

衛生局簡任技正潘炤穎先前表示，指標個案於社區採檢時確診，經通報為重複感染個案，由於Omicorn於短期內較不可能再次確診，因此衛生單位不敢大意，通知個案進行PCR採檢並主動送驗，經中央基因定序，證實為BA.5。另外疫調也發現，個案於船廠工作，與國際邊境接觸相關，研判感染來源與職場有關。

另外，昨(27日)中央公布指標個案2名同住家人病毒基因定序結果，確認為BA.5感染，是國內首起BA.5家庭群聚，也是首見兒童感染BA.5。2位確診的小朋友，一位是小於5歲男童，7月11日出現發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6；另一位小於10歲男童，無症狀，採檢Ct值21.1，目前2人均已解隔康復。