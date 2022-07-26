BA.5殺進高雄爆群聚！　胸腔權威：傳染力高於Omicron約40%

▲高雄爆出首起BA.5案例，造船廠緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(25日)爆出首例BA.5本土病例，經匡列接觸者，今再驗出4例陽性個案，Ct值都偏高，其中2例為舊案，另2例已送基因定序，評估職場疫情沒有進一步擴散。胸腔科權威林孟志教授表示，BA.4、BA.5目前已成為全球盛行的主流病毒株，相較於Omicron變異病毒株特性，也有更強的「免疫逃脫」能力，且傳染力統計高於Omicron約40%。

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高雄市26日新增2584例新冠肺炎本土確診個案，盛行率達18.78%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。統計目前負壓隔離及專責病房總計820床，空床率53.5%，醫療量能充足無虞。

針對本土BA.5確診一案，衛生局簡任技正潘炤穎表示，個案於社區採檢時確診，經通報為重複感染個案，由於Omicorn於短期內較不可能再次確診，因此衛生單位不敢大意，通知個案進行PCR採檢並送驗，經中央基因定序，證實為BA.5。另外疫調也發現，個案於船廠工作，與國際邊境接觸相關，研判感染來源與職場有關。

衛生局指出，職場接觸者首次檢驗陰性者107人於25日再進行序列採檢，除了1人Ct值28.8，其餘三人Ct值35-36，4人均無症狀。其中2人曾於5月確診，初步研判應為舊案，仍可驗出輕微病毒量；另2人Ct值偏高，已送基因定序，進一步確認病毒株BA.2或BA.5以釐清相關風險，但也不排除是否曾感染過，評估在職場的疫情並沒有進一步擴散，已有初步掌握。

市長陳其邁25日召集專家會議，討論目前BA.5相關防疫策略，強調針對高雄港港埠工作者應加強個人防護、催種第四劑COVID-19疫苗並落實風險對象COVID-19居家快篩健康監測。

高雄長庚紀念醫院林孟志教授表示，COVID-19 BA.4/BA.5目前已成為全球盛行的主流病毒株，相較於Omicron變異病毒株特性，也有更高的「免疫逃脫」的能力較高，且傳染力統計高於Omicron約40%，症狀較為明顯。但在許多已發生BA.4/BA.5盛行的國家地區研究統計，並無發現有顯著高於Omicron的重症或死亡風險。

林孟志教授指出，研究顯示，若已接種疫苗的人，感染後嚴重程度會減緩，也降低傳播給他人的機率。如已感染過，再來BA.4、BA.5的確有機會再次感染，最好方法是感染後三個月如未打滿疫苗，仍要再次接種，打疫苗是最有效BA.4、BA.5病毒的防治方法。

高市府疫情指揮中心強調，儘早接種疫苗、完整接種疫苗，可有效降低重症或死亡風險。也提醒市民朋友須繼續落實勤洗手、戴口罩、多消毒，使用快篩試劑早期診斷、確診患者儘早服用藥物，落實防疫，維持防疫新生活。

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