柯志恩稱要變打倒民進黨的最佳代言人　她感嘆：全黨噴政治口水

▲柯志恩在鳳山進行掃街拜票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚在鳳山舉行見面會，會中高雄市議員鄭安秝為其助講，鄭安秝表示再讓陳其邁落選一次，讓他去當行政院長，柯志恩則自稱是承擔、勇敢，要示範什麼叫做打倒民進黨的最佳代言人。對此，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁感嘆，國民黨已經完全沒在討論市政，進入全黨噴政治口水的狀態了。

李雨蓁指出，這位說出「再讓陳其邁落選一次」的鄭安秝議員大名鼎鼎，其母任議員期間詐領考察費被判刑，由女兒代母出征成功後，近日又在獄中遙控鄭安秝議員團隊，涉嫌詐領助理費，鄭安秝則辯稱不知情，置民意代表的責任與清白於無物。

▲柯志恩在鳳山進行掃街拜票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雨蓁批評，說出「天空不能乾淨一點嗎」的柯志恩，不僅是幫鄭安秝與其母的違法行為背書，更加入噴口水的行列，簡直自打臉。她感嘆，柯志恩宣布參選已經快一個月，本以為昨日來鳳山是要實踐參選時回應要到鳳山發表市政的承諾，殊不知只是一場與貪污民代家族合演的口水鬧劇，實在了然。

台灣基進林園、大寮市議員參選人楊佩樺則批評，柯志恩什麼時候這麼有魄力？真的是「打執政黨的時候說得這麼有氣魄，面對共機繞台的時候就跟蔣萬安一樣軟趴趴」。她喊話柯志恩，選市長幹話不必講這麼多、秀也不用做這麼多，表明立場就好，先為妳及整個國民黨對國軍長期的輕蔑道歉。

楊佩樺先前指出，柯志恩於廣播受訪時，面對共機擾台的問題輕鬆回答「他們飛過來，我們也可以飛上去」。身為軍眷的自己每次演習都會懸著一顆心，直到再見到老公，那顆懸在半空的心才能放下，因為「演習視同作戰」，只要是真槍實彈都會有一定的風險，絕非簡單一句「飛上去」。

▲柯志恩在鳳山進行掃街拜票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊佩樺曾說，一直以來棄台灣的安全於不顧的正是國民黨，2020年時國民黨就曾經凍結近百億的國防預算，今年年初更在審理預算時，提了600多件提案來阻礙國防預算的審查，過去有韓國瑜喊出「台灣安全 人民有錢」的口號，但轉身就到中聯辦稱臣，現在有柯志恩說著「安全最重要」，彷彿不知道自己擔任國民黨副祕書長時期凍結多少國防預算。

楊佩樺批評，柯志恩打執政黨的時候說得這麼有氣魄，面對共機繞台的時候就跟蔣萬安一樣軟趴趴。選市長不用秀做這麼多，表明立場就好，先為妳及整個國民黨對國軍長期的輕蔑道歉，「有魄力就道歉，不必廢話太多！」