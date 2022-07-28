　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩稱要變打倒民進黨的最佳代言人　她感嘆：全黨噴政治口水

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩在鳳山進行掃街拜票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚在鳳山舉行見面會，會中高雄市議員鄭安秝為其助講，鄭安秝表示再讓陳其邁落選一次，讓他去當行政院長，柯志恩則自稱是承擔、勇敢，要示範什麼叫做打倒民進黨的最佳代言人。對此，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁感嘆，國民黨已經完全沒在討論市政，進入全黨噴政治口水的狀態了。

李雨蓁指出，這位說出「再讓陳其邁落選一次」的鄭安秝議員大名鼎鼎，其母任議員期間詐領考察費被判刑，由女兒代母出征成功後，近日又在獄中遙控鄭安秝議員團隊，涉嫌詐領助理費，鄭安秝則辯稱不知情，置民意代表的責任與清白於無物。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩在鳳山進行掃街拜票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雨蓁批評，說出「天空不能乾淨一點嗎」的柯志恩，不僅是幫鄭安秝與其母的違法行為背書，更加入噴口水的行列，簡直自打臉。她感嘆，柯志恩宣布參選已經快一個月，本以為昨日來鳳山是要實踐參選時回應要到鳳山發表市政的承諾，殊不知只是一場與貪污民代家族合演的口水鬧劇，實在了然。

台灣基進林園、大寮市議員參選人楊佩樺則批評，柯志恩什麼時候這麼有魄力？真的是「打執政黨的時候說得這麼有氣魄，面對共機繞台的時候就跟蔣萬安一樣軟趴趴」。她喊話柯志恩，選市長幹話不必講這麼多、秀也不用做這麼多，表明立場就好，先為妳及整個國民黨對國軍長期的輕蔑道歉。

楊佩樺先前指出，柯志恩於廣播受訪時，面對共機擾台的問題輕鬆回答「他們飛過來，我們也可以飛上去」。身為軍眷的自己每次演習都會懸著一顆心，直到再見到老公，那顆懸在半空的心才能放下，因為「演習視同作戰」，只要是真槍實彈都會有一定的風險，絕非簡單一句「飛上去」。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩在鳳山進行掃街拜票行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊佩樺曾說，一直以來棄台灣的安全於不顧的正是國民黨，2020年時國民黨就曾經凍結近百億的國防預算，今年年初更在審理預算時，提了600多件提案來阻礙國防預算的審查，過去有韓國瑜喊出「台灣安全 人民有錢」的口號，但轉身就到中聯辦稱臣，現在有柯志恩說著「安全最重要」，彷彿不知道自己擔任國民黨副祕書長時期凍結多少國防預算。

楊佩樺批評，柯志恩打執政黨的時候說得這麼有氣魄，面對共機繞台的時候就跟蔣萬安一樣軟趴趴。選市長不用秀做這麼多，表明立場就好，先為妳及整個國民黨對國軍長期的輕蔑道歉，「有魄力就道歉，不必廢話太多！」

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
育兒津貼加碼到5千！　8月新制一次看
41歲張嘉郡生了！　試管多次「迎來小虎妹」
LIVE／論文門到底誰抄誰?　林智堅、余正煌說法各有貓膩
太熱！車主買油「沒蓋緊」灑出來　小貨車燒成火球
即時民調／林智堅論文、棒球場夾擊　民進黨要「換堅」嗎？
14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」！　鬼月前震撼教育畫面曝
明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅論文門若查不出名堂　台大畢業的他「號召校友遊行」

趙少康判林智堅「已是死棋」　轟民進黨：怎麼有臉談迴避？

快訊／邊境管制措施再鬆綁？　政院：每周4萬人可滿足需要

陳時中新書推崇林彪　蔣萬安酸：要組「中共台北隊」嗎？

新竹棒球場又傳爭議　時代力量爆：560萬開幕標案由國小「代辦」

元智大學被爆教授赴中涉洩國家機密　潘文忠：要求嚴格查處

41歲張嘉郡生了！遍嘗高齡產婦酸甜苦辣　「迎來小虎妹」喊值得

余正煌聲明無抄襲　柯志恩：抄錯處都有證據「他是真實撰寫者」

111年司法人員等3項特考　考試院會拍板增列需用名額308名

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

林智堅論文門若查不出名堂　台大畢業的他「號召校友遊行」

趙少康判林智堅「已是死棋」　轟民進黨：怎麼有臉談迴避？

快訊／邊境管制措施再鬆綁？　政院：每周4萬人可滿足需要

陳時中新書推崇林彪　蔣萬安酸：要組「中共台北隊」嗎？

新竹棒球場又傳爭議　時代力量爆：560萬開幕標案由國小「代辦」

元智大學被爆教授赴中涉洩國家機密　潘文忠：要求嚴格查處

41歲張嘉郡生了！遍嘗高齡產婦酸甜苦辣　「迎來小虎妹」喊值得

余正煌聲明無抄襲　柯志恩：抄錯處都有證據「他是真實撰寫者」

111年司法人員等3項特考　考試院會拍板增列需用名額308名

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

誘12歲女自拍酥胸換寶物　大哥哥3度PO上網自爽下場出爐

林智堅論文門若查不出名堂　台大畢業的他「號召校友遊行」

趙少康判林智堅「已是死棋」　轟民進黨：怎麼有臉談迴避？

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「極樂2小時」28女受害

高鐵攜手林務局「高鐵x阿里山林鐵之旅」　探訪山林秘境2500元起

台啤英熊隊史首位新秀是他　「台藝戰神」曹薰襄加盟

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

快訊／邊境管制措施再鬆綁？　政院：每周4萬人可滿足需要

花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

陳時中新書推崇林彪　蔣萬安酸：要組「中共台北隊」嗎？

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

林智堅否認抄論文卻缺席審定會　關鍵人答詢內幕曝

看完余正煌聲明張善政開罵了　「陳明通與林智堅別變教育的罪人」

林智堅跑基層最新畫面曝！握鄉親雙手喊6字

黃捷化身雙馬尾女僕　2張照萌翻

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

更多熱門

相關新聞

朱立倫開酸年紀　陳時中反擊：年紀大有人白活

朱立倫開酸年紀　陳時中反擊：年紀大有人白活

2022年底選舉腳步接近，其中又以台北市長選舉最受全國矚目。國民黨參選人蔣萬安近來陸續公布團隊成員名單，但被外界諷刺是「千歲團」，但黨主席朱立倫酸，這樣對實際年紀較大的民進黨參選人陳時中不公平。對此，陳時中28日反擊，「年紀大有的人就是白活很久，有的人就是有社會經驗」，會努力讓經驗對社會作出貢獻。

BA.5殺進高雄！造船廠10人基因定序出爐

BA.5殺進高雄！造船廠10人基因定序出爐

林智堅競辦控藍營伸政治髒手　她：國民黨抄你論文？

林智堅競辦控藍營伸政治髒手　她：國民黨抄你論文？

捲修法詐騙案　張碩文赴調查局說明

捲修法詐騙案　張碩文赴調查局說明

何志偉酸蔣萬安很認真　繼續做好立委就好

何志偉酸蔣萬安很認真　繼續做好立委就好

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨陳其邁台灣基進

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面