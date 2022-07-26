快訊／高雄9行政區將停水12小時　14萬7970戶準備儲水

高雄曾姓男子大白天就喝米酒喝到醉醺醺，甚至還騎車上路，在路上搖搖晃晃又亂按喇叭引來警方注意，將他攔下果然聞到濃濃酒氣，酒測器一吹竟飆到每公升1.30毫克，嚴重超出標準值5倍，而且這還是曾男第7度被抓到酒駕，橋頭地院認為他不知悔改，重判有期徒刑8月。