切硬塊淪大小奶！她做重建手術「乳頭麻木凹陷」…愛愛也沒感覺

▲陳小姐自切除乳房硬塊後，就有大小奶困擾。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓女子在10年前發現單側乳房硬塊，接受部分切除手術後，造成雙乳有懸殊的大小差異，後來做了乳房重建手術，卻意外發生乳頭凹陷以及麻木感，導致和先生享受魚水之歡時無法完全投入。近日她到院接受乳房超音波檢查，經醫師建議下，採取修復治療，現已明顯改善。

收治病例的民生醫院乳房外科醫師蕭睿琥轉述，42歲的陳小姐在10年前產後發現一側乳房硬塊，接受乳房部分切除術，但當時執刀醫師擔心惡性，加大切除範圍，導致術後雙乳大小差距懸殊，但幸好是良性腫瘤。

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▲陳小姐每次去買內衣，但還要請師傅縫襯墊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳小姐說，雖然當下覺得無礙，老公也安慰她沒關係，但是每次去買內衣時，看著自己大小不一的胸部，都要請師傅幫忙把襯墊縫在裡面，讓她感到好自卑。

陳小姐表示，為了讓自己感覺更有自信，幾年後，她選擇接受乳房重建手術，隨著術後傷口消腫之後，她最困擾的乳房大小不一的問題解決了，但是意外發生乳頭凹陷以及麻木無感，讓她在跟先生魚水之歡時，總是固定側身，用感覺正常的一邊去享受，無法完全的投入與先生的互動交流。

▲陳小姐接受乳房重建手術後，產生乳頭凹陷、麻木感，導致和先生愛愛無法專心投入。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

蕭睿琥醫師表示，因為工作調動的關係，陳小姐近期到民生醫院接受例行性的乳房超音波檢查，診療中也提到了乳頭凹陷、麻木不適感。

▲民生醫院乳房外科蕭睿琥醫師。（圖／民生醫院提供）

蕭睿琥向陳小姐說明，有幾類患者較容易發生乳頭感覺異常，適合接受高濃度自體血小板血漿修復治療，如隆乳手術後、乳房切除或重建手術後，或因為哺乳導致乳頭變型或感覺喪失。建議陳小姐可施做修復治療，藉由自己血液中血小板攜帶的生長因子，幫助神經末端生長及改善外觀。

蕭睿琥表示，陳小姐接受2個療程治療後，目前已有明顯改善，重拾女性自信。