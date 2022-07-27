　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

切硬塊淪大小奶！她做重建手術「乳頭麻木凹陷」…愛愛也沒感覺

性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳小姐自切除乳房硬塊後，就有大小奶困擾。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓女子在10年前發現單側乳房硬塊，接受部分切除手術後，造成雙乳有懸殊的大小差異，後來做了乳房重建手術，卻意外發生乳頭凹陷以及麻木感，導致和先生享受魚水之歡時無法完全投入。近日她到院接受乳房超音波檢查，經醫師建議下，採取修復治療，現已明顯改善。

收治病例的民生醫院乳房外科醫師蕭睿琥轉述，42歲的陳小姐在10年前產後發現一側乳房硬塊，接受乳房部分切除術，但當時執刀醫師擔心惡性，加大切除範圍，導致術後雙乳大小差距懸殊，但幸好是良性腫瘤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市某女大生上月發現在宿舍頂樓晾曬內衣竟有白色異物，後來察覺是不明液體，因此自扮柯南裝設監視器，發現是自家大學變態男大聲涉案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳小姐每次去買內衣，但還要請師傅縫襯墊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳小姐說，雖然當下覺得無礙，老公也安慰她沒關係，但是每次去買內衣時，看著自己大小不一的胸部，都要請師傅幫忙把襯墊縫在裡面，讓她感到好自卑。

陳小姐表示，為了讓自己感覺更有自信，幾年後，她選擇接受乳房重建手術，隨著術後傷口消腫之後，她最困擾的乳房大小不一的問題解決了，但是意外發生乳頭凹陷以及麻木無感，讓她在跟先生魚水之歡時，總是固定側身，用感覺正常的一邊去享受，無法完全的投入與先生的互動交流。

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳小姐接受乳房重建手術後，產生乳頭凹陷、麻木感，導致和先生愛愛無法專心投入。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

蕭睿琥醫師表示，因為工作調動的關係，陳小姐近期到民生醫院接受例行性的乳房超音波檢查，診療中也提到了乳頭凹陷、麻木不適感。

▲民生醫院乳房外科蕭睿琥醫師。（圖／民生醫院提供）

▲民生醫院乳房外科蕭睿琥醫師。（圖／民生醫院提供）

蕭睿琥向陳小姐說明，有幾類患者較容易發生乳頭感覺異常，適合接受高濃度自體血小板血漿修復治療，如隆乳手術後、乳房切除或重建手術後，或因為哺乳導致乳頭變型或感覺喪失。建議陳小姐可施做修復治療，藉由自己血液中血小板攜帶的生長因子，幫助神經末端生長及改善外觀。

蕭睿琥表示，陳小姐接受2個療程治療後，目前已有明顯改善，重拾女性自信。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
堅持不婚不生！情侶買房簽約「遇到1狀況」秒閃婚　網驚：我也是
快訊／勞動局長涉貪遭搜索　北市府回應了
不滿媽要錢「菜刀猛插母慘死」　冷血女兒還錄影...罵完才報案
快訊／北市勞動局長陳信瑜涉貪！　檢調搜索約談
快訊／恭喜！陳柏惟結婚了　女方身分曝光
「天啊，他真的是原創」　論文錯字來自這！余正煌解答了
39歲女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」
太喜歡去宜蘭！先生「1提議」噴400萬　網驚勸：能玩16年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

切硬塊淪大小奶！她做重建手術「乳頭麻木凹陷」…愛愛也沒感覺

受虐兒少「女多於男」12~14歲最多　施暴者多為年輕爸媽

到花蓮幫Kolas輔選？　陳吉仲曝對她非常敬佩：理念一樣

桃園+2680　7／29開設26處社區接種站供3萬人次接種

蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

台東+280！長者可領500元+快篩　衛生局籲儘快施打完整疫苗

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

切硬塊淪大小奶！她做重建手術「乳頭麻木凹陷」…愛愛也沒感覺

受虐兒少「女多於男」12~14歲最多　施暴者多為年輕爸媽

到花蓮幫Kolas輔選？　陳吉仲曝對她非常敬佩：理念一樣

桃園+2680　7／29開設26處社區接種站供3萬人次接種

蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

台東+280！長者可領500元+快篩　衛生局籲儘快施打完整疫苗

疫情趨緩！假日景點大量人車湧入南投　台16線周六禁行砂石車

史詩級崩盤要來了！傳奇投資者警告：許多股票將暴跌70~90%

樂天女孩迎接「辣酷甜趴」　首創個人專屬徽標週邊上市

李振昌最快今天回歸守護神　兄弟拉上2人支援

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

民進黨拚插旗苗栗　柯建銘出任徐定禎競總主委

恐怖數據曝！赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

海地難民偷渡赴美「巴哈馬近海翻船」　至少17人喪命

疑不實使用特別費買紅酒！勞動局長涉貪遭搜索　北市府：尊重司法

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

十大「不賺錢」醫院排名出爐　4家新開張

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

新竹球場「天堂路」害慘林哲瑄！內行：草皮一堆問題

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

更多熱門

相關新聞

即／高雄男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

即／高雄男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

高雄市27日下午1時30分至2時實施萬安45號演習，重要路口皆編派警力管制，多數民眾亦配合指揮，立即就近疏散避難，但一名男子在警報響起之後，堅持要騎腳踏車跨越馬路，被帶回派出所，恐面臨民防法3萬到15萬元的罰款。

打臉韓國瑜！綠議員連2日發文開轟柯志恩：輕軌是他喊停的

打臉韓國瑜！綠議員連2日發文開轟柯志恩：輕軌是他喊停的

被電剛好！議員打臉柯志恩「第二條過港隧道」　小綠綠補刀

被電剛好！議員打臉柯志恩「第二條過港隧道」　小綠綠補刀

高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯爆衝突

高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯爆衝突

可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水

可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水

關鍵字：

高雄民生醫院乳房外科乳癌硬塊大小奶乳房重建

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面