▲林右昌坐鎮基隆輔選蔡適應接棒，全力支持深度參與雙北選戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨選舉對策委員會10日拍板，確定由無任所大使林佳龍參選新北市長，外界好奇擁有高人氣「基隆經驗」的林右昌市長是否會擔綱輔選，擔任新北市長競選操盤手。林右昌今（11日）在臉書表示，他會坐鎮基隆全力輔選蔡適應，全力支持深度參與雙北選戰。

林右昌豪氣地表示，他會讓大家了解，「我們如何將一個負債爆表、全國滿意度調查最後一名，被國民黨執政60年搞爛掉的基隆，在短短8年內脫胎換骨找回城市光榮」，把「綠色執政、品質保證」的「基隆經驗」分享給全國各縣市的民眾。

林右昌語重心長說，新北市已經不是林佳龍個人的選戰，而是包括府院黨、中生代、在地立委、議員候選人以及所有廣大支持者大家共同的戰役。歷史經驗與教訓告訴我們，當我們汲汲算計在派系與個人利害時，這只會帶來民進黨的失敗！反之，當我們跳脫派系與個人利害思考時，民進黨就能團結感動人民，贏得勝利！

林右昌說，此次新北市的選戰，是2022與2024二合一的選戰，而且將是首都圈主戰場，所有人一定要跳脫派系思維，全黨團結，才能讓新北市民感動與支持！他會坐鎮基隆市，全力輔選讓蔡適應順利當選接棒。而北北基是首都生活圈，新北市與台北市的選戰，他也會全力。

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