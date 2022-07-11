盼與林佳龍合體拉抬雙北　陳時中：我跟他「一點心結都沒有」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩下不到5個月，各政黨積極佈局人選，但民進黨卻遲未公布的台北市長人選，部分英系力拱衛福部長陳時中，前交通部長林佳龍也持續爭取，最終選對會於10日拍板，建議徵召陳時中選台北、林佳龍選新北。針對是否會和林佳龍有心結？陳時中11日強調「一點心結都沒有。」

陳時中獲選對會建議徵召為台北市長參選人後，11日上午約9時20分左右以衛福部長身份，與行政院長蘇貞昌一同抵達前日本首相安倍晉三追悼會現場；而陳時中也於同天下午請假，下午2時50分出席公開的首場選舉行程，參與民進黨台北市黨部第19屆主委張茂楠、評召林萬賀暨執評委就職典禮。

被問到是否和曾想選台北市長的林佳龍有心結？陳時中回應，「沒有！我跟佳龍兄一點心結都沒有。」以前林佳龍在交通部的時候，他們也合作非常愉快，很多場合都在一起，「我們是一點心結都沒有」。媒體追問，會不會希望和林佳龍合體拉抬雙北選情？陳時中直言，「當然希望」。

關於競選總部人事規劃，是否會安排前副總統陳建仁擔任競選辦公室主委？陳時中表示，這些都在安排當中，民進黨會在雙北最有戰力的前提下，做出最洽當的安排，「吳思瑤是應該要拜託她的啦！」

另外，媒體提及陳時中臉書粉專已有「藍勾」（意指官方認證為公眾人物），喜歡、討厭陳時中的人哪種較多？陳時中僅說，「都有。」