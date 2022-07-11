快訊／鄭文燦稱侯友宜不強　朱立倫開嗆：你有膽來選！

記者羅婉庭／台北報導

交通部前部長將投入新北市長選戰，桃園市長鄭文燦稱自己沒有「陷害」林佳龍，並稱侯友宜也沒有外界想得這麼強。對此，國民黨主席朱立倫今（11）日不滿表示，侯友宜當然很強，民進黨根本沒人敢選，並針對鄭文燦開嗆「你有膽來選嗎？」





▲朱立倫弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫下午前往台日交流協會悼念日本前首相安倍晉三，會後針對鄭文燦說法指出，「我是不想多說鄭市長，如果侯友宜不強，那他敢不敢選新北？」朱立倫說，民進黨根本都不敢來選，那鄭文燦應回答自己敢不敢來選，並強調「侯友宜當然很強」。

朱立倫重申，「如果鄭文燦覺得侯友宜不強，你就來選！你有膽嗎？侯友宜表現是新北市最強的」，更得到新北市民高度信任，反觀民進黨才東推一個、西推一個，沒人敢選。

至於鄭文燦認為朱立倫將寶全押在桃園，朱立倫說，選民會去選最優秀的候選人，不會選論文從頭抄襲到尾的候選人，「鄭文燦就是想當閣揆，他也不必多講這麼多，非常明顯」，國民黨全台從北到南推的候選人都是最優秀的，選民也會選擇最優秀、最實在、最認真的候選人。

最後，媒體追問會不會覺得陳時中落跑？朱立倫無正面答覆即前往搭車，文傳會主委王育敏則邊走邊回答「是！陳時中就是落跑」。





▲朱立倫率黨籍立委、幹部一同弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）