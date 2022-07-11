基隆+227！專責病房空床率62.8%　林右昌：走過疫情黑暗期

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心11日公布國內本土病例新增1萬9051例，其中基隆新增227例，市長林右昌表示，不僅是本月以來第二度出現2字頭，也已回降到4月下旬疫情剛爆發時的數字，說明基隆市已經走過疫情最黑暗的時刻，全市專責病床空床率達6成以上。

林右昌說，由於疫情持續趨緩，民眾出遊意願以及各種餐敘活動將會增加，因此確診數的下降將會進入和緩的平原期，可能不會像之前降得那麼快，所以還是要提醒民眾，防疫新生活可以輕鬆但不要放鬆。

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有關基隆市疫情部分，基隆市今日227名確診人數中，外縣市通報35例，佔15.42%；其中女性129人、男性98人；若以年齡別區分，以45-54歲的47人最多，占20.70%；其次是35-44歲的37人，占16.30%。至於75歲以上的長者有4人、65-74歲有11人、6歲以下有32人。

基隆市現有COVID-19專責病房121床，目前收治45人、空床76床，空床率62.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症21名、中症1名、輕症10名；部立基隆醫院：中症1名、輕症12名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬2192人，利用快速通道的有3萬3997人，有6萬4586人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬9098人，條件不符合則有1萬5486人。

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